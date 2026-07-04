Путин разрешил семьям с двумя детьми ипотечные каникулы на 1,5 года
Российские семьи с двумя и более детьми смогут брать ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Новый закон позволяет взять такие каникулы при рождении (или усыновлении) второго или последующих детей вне зависимости от доходов семьи. Сейчас кредитные каникулы сроком на полгода родители могут взять, если их доходы снизились более чем на 20%, а платежи за ипотеку превышают 40% месячного дохода.
Ранее в Минфине РФ заявили, что условия семейной ипотеки не изменятся до 1 октября 2026 года. Предполагалось, что с июля льготную ставку будут давать только на 15 лет.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в той связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что 15 лет – это «нормальный вариант», поскольку подавляющее большинство кредитов закрывается намного раньше этого срока.
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