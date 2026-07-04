Путин разрешил семьям с двумя детьми ипотечные каникулы на 1,5 года

Российские семьи с двумя и более детьми смогут брать ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Новый закон позволяет взять такие каникулы при рождении (или усыновлении) второго или последующих детей вне зависимости от доходов семьи. Сейчас кредитные каникулы сроком на полгода родители могут взять, если их доходы снизились более чем на 20%, а платежи за ипотеку превышают 40% месячного дохода.