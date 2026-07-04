Сборная Марокко стала первым четвертьфиналистом ЧМ-2026

В 1/16 финала «Атласские львы» выбили сильную сборную Нидерландов. На прошлом чемпионате мира 2022 года в Катаре борная Марокко сенсационно заняла четвертое место.

ЧМ-2026, который принимают США, Мексика и Канада, уже ознаменовался рядом сенсаций. Так, в 1/16 финала Парагвай выбил Германию, а действующие чемпионы мира, сборная Аргентины, только в дополнительное время сумела обыграть в первом раунде плей-офф сборную Кабо-Верде (3:2), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

