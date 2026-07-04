Сборная Марокко стала первым четвертьфиналистом ЧМ-2026
Сборная Марокко по футболу стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира-2026, обыграв сегодня в 1/8 финала Канаду со счетом 3:0.
Два мяча забил во втором тайме (50 и 82 минуты) Аззедин Унахи, а довершил разгром на 96 минуте Суфьян Рахими. В четвертьфинале марокканцы встретятся с победителем пары Франция - Парагвай.
В 1/16 финала «Атласские львы» выбили сильную сборную Нидерландов. На прошлом чемпионате мира 2022 года в Катаре борная Марокко сенсационно заняла четвертое место.
ЧМ-2026, который принимают США, Мексика и Канада, уже ознаменовался рядом сенсаций. Так, в 1/16 финала Парагвай выбил Германию, а действующие чемпионы мира, сборная Аргентины, только в дополнительное время сумела обыграть в первом раунде плей-офф сборную Кабо-Верде (3:2), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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