По его словам, сейчас в стране есть «безнравственные плакальщицы», которые делают бизнес на горе.

Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти ранее сообщили, что утром 4 июля регион атаковали более 70 беспилотников. Однако это не помешало проведению в городе на Неве масштабного VK Fest, который проходит 4-5 июля, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

