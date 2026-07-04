«Безнравственный плакальщицы»: Михалков высказался о фестивалях во время СВО

Народный артист России Никита Михалков заявил, что при проведение фестивалей в период СВО должно быть «чувство меры».

«Когда ты устраиваешь праздник, не замечая, что есть горе, и, не хотя и не желая это замечать, - это неправильно. Как раз в этом и есть разница. Одно дело гулять, потому что какая разница, где-то там оно, другое - когда я устраиваю праздник для того, чтобы смягчить горе», - сказал Михалков журналистам в Ярославле.

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По его словам, сейчас в стране есть «безнравственные плакальщицы», которые делают бизнес на горе.

Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти ранее сообщили, что утром 4 июля регион атаковали более 70 беспилотников. Однако это не помешало проведению в городе на Неве масштабного VK Fest, который проходит 4-5 июля, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Булкин
ТЕГИ:Рок-музыкаФестивальНикита Михалков

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