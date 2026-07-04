Экс-премьер Украины Арбузов собрался в Госдуму
Бывший украинский политик Сергей Арбузов вошел в список партии «Справедливая Россия» на выборах в Госдуму, сообщает РИА Новости.
Арбузов ранее был главой Нацбанка Украины, занимал пост первого вице-премьера Украины, а в январе-февраля 2014 года исполнял обязанности премьер-министра. Отмечается, что он возглавил региональную группу, в которую входят ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, Крым и Севастополь.
4 июля прошел съезд партии «Справедливая Россия», на котором был одобрен список из 263 кандидатов в депутаты Госдумы.
Ранее стало известно, что рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) стал членом партии «Новые люди». Директор артиста и его сестра Ольга Долматова объяснила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что это было «осознанное решение», поскольку Гуфу близки ценности этой партии.
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