Экс-премьер Украины Арбузов собрался в Госдуму

4 июля прошел съезд партии «Справедливая Россия», на котором был одобрен список из 263 кандидатов в депутаты Госдумы.

Ранее стало известно, что рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) стал членом партии «Новые люди». Директор артиста и его сестра Ольга Долматова объяснила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что это было «осознанное решение», поскольку Гуфу близки ценности этой партии.

