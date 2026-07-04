В базу данных «Миротворца» внесли актеров из сериала Бероева
Три актера, снявшиеся в российском сериале «Марик», внесены в базу данных запрещенного в РФ экстремистского украинского сайта «Миротворец», сообщает РИА Новости.
Речь идет об актерах Анне Панкратовой, Татьяне Рассказовой и Василии Копейкине. Их обвиняют в покушении на территориальную целостность Украины из-за того, что картина снималась в Мариуполе.
Режиссером сериала «Марик» выступил Егор Бероев. В центре сюжета история врача, вернувшегося с фронта и узнавшего, что жена считала его погибшим и вышла замуж за его лучшего друга.
Ранее в базу «Миротворца» внесли режиссера Андрея Звягинцева, фильм которого «Минотавр» получил в этом году Гран-при на 79-м Каннском кинофестивале, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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