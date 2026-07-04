В базу данных «Миротворца» внесли актеров из сериала Бероева

Режиссером сериала «Марик» выступил Егор Бероев. В центре сюжета история врача, вернувшегося с фронта и узнавшего, что жена считала его погибшим и вышла замуж за его лучшего друга.

Ранее в базу «Миротворца» внесли режиссера Андрея Звягинцева, фильм которого «Минотавр» получил в этом году Гран-при на 79-м Каннском кинофестивале, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

