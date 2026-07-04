Песков назвал условия приезда Зеленского в Москву
Лидер киевского режима Владимир Зеленский сможет приехать в Москву, когда будет готов к ответственным решениям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Он может приехать в Москву, как только будет готов принять важные ответственные решения. А какие именно, киевскому режиму хорошо известно», - сказал Песков в эфире Радио «КП», комментируя предложение Зеленского встретиться с Путиным в Константиновке
Он также назвал «очень важной победой» взятие российским войсками Константиновки в ДНР.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее дал ироничный прогноз о реакции «брехливых уродцев» в Киеве и Брюсселе на взятие Константиновки, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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