Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев навал взятие Константиновки в ДНР «очевидным успехом» российских войск, иронично порассуждав, что об этом скажут в Брюсселе и Киеве.

«Любопытно, какова будет реакция разных брехливых уродцев, разгоняющих чушь про «переход инициативы к Украине»? (…) Зеленский может сказать, что сдача Константиновки – крупная победа ВСУ. Брюссель же должен заявить, что переход этого населённого пункта под контроль России свидетельствует о провале замыслов российских войск», - написал он в мессенджере МАХ.