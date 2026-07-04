«Информационное фуфло!»: Медведев ждет реакцию Киева на взятие Константиновки

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев навал взятие Константиновки в ДНР «очевидным успехом» российских войск, иронично порассуждав, что об этом скажут в Брюсселе и Киеве.

«Любопытно, какова будет реакция разных брехливых уродцев, разгоняющих чушь про «переход инициативы к Украине»? (…) Зеленский может сказать, что сдача Константиновки – крупная победа ВСУ. Брюссель же должен заявить, что переход этого населённого пункта под контроль России свидетельствует о провале замыслов российских войск», - написал он в мессенджере МАХ.

Освобождение Константиновки и удары по Украине: Путину доложили о ходе СВО

По словам Медведева, «их информационное фуфло создаётся по классическим оруэлловским лекалам», согласно которым, разгром – это победа.

На совещании об освобождении Константиновки президент РФ Владимир Путин появился в военной форме. На Западе сочли это «намеренным сигналом», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Михаил Синицын
ТЕГИ:ДНРУкраинаДмитрий Медведев

Горячие новости

Все новости

партнеры