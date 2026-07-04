«Информационное фуфло!»: Медведев ждет реакцию Киева на взятие Константиновки
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев навал взятие Константиновки в ДНР «очевидным успехом» российских войск, иронично порассуждав, что об этом скажут в Брюсселе и Киеве.
«Любопытно, какова будет реакция разных брехливых уродцев, разгоняющих чушь про «переход инициативы к Украине»? (…) Зеленский может сказать, что сдача Константиновки – крупная победа ВСУ. Брюссель же должен заявить, что переход этого населённого пункта под контроль России свидетельствует о провале замыслов российских войск», - написал он в мессенджере МАХ.
По словам Медведева, «их информационное фуфло создаётся по классическим оруэлловским лекалам», согласно которым, разгром – это победа.
На совещании об освобождении Константиновки президент РФ Владимир Путин появился в военной форме. На Западе сочли это «намеренным сигналом», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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