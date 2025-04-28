Лавров: Путин поддержал предложение США о 30-дневном прекращении огня
28 апреля 202500:18
Российский лидер Владимир Путин поддержал предложение главы США Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня на Украине при том, что прошлые ошибки не повторятся, сообщил CBS министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, ранее были подписаны соглашения, но Вооруженные силы Украины нарушили их при поддержке и поощрении со стороны администрации бывшего американского президента Джо Байдена и Европейского союза.
Также Лавров опроверг, что РФ не готова ни на какие уступки по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru