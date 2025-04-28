Лавров: Путин поддержал предложение США о 30-дневном прекращении огня

Российский лидер Владимир Путин поддержал предложение главы США Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня на Украине при том, что прошлые ошибки не повторятся, сообщил CBS министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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По его словам, ранее были подписаны соглашения, но Вооруженные силы Украины нарушили их при поддержке и поощрении со стороны администрации бывшего американского президента Джо Байдена и Европейского союза.

Также Лавров опроверг, что РФ не готова ни на какие уступки по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
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