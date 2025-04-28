ВСТРЕЧА НА СТУЛЬЯХ

Ранее Трамп и Зеленский провели короткую встречу перед похоронами папы Франциска в базилике Святого Петра. Для этого специально для политиков вынесли два стула. По данным СМИ, «переговоры» продлились не более десяти минут, стороны договорились обменяться мнениями еще и после мероприятия, но Трамп быстро уехал.

А к «быстрым» переговорам позднее присоединились президент Франции Макрон и премьер Британии Стармер. Затем Зеленский и Макрон пообщались наедине, после чего Макрон сообщил, что провел «очень позитивный» обмен мнениями с украинским лидером.

СМИ позднее сообщили, что Дональд Трамп якобы не захотел пускать Макрона на третий стул, специально заготовленный для президента Франции, поэтому беседовал с Зеленским наедине.

Позднее стало известно, что во время встречи президентов США и Украины в Риме третий стул предназначался для переводчика. Об этом сообщили источники The Telegraph.

«Люди сходят с ума из-за третьего стула. Он предназначался для переводчика, но в итоге разговор превратился в тет-а-тет», - высказался анонимный источник.

Позднее Трамп рассказал, что Владимир Зеленский на встрече в Ватикане попросил у него больше оружия. Американский лидер подчеркнул, что сначала хочет посмотреть на действия Москвы по мирному урегулированию.

«Зеленский мне сказал, что ему нужно больше оружия, но он уже три года говорит, что ему нужно больше оружия. Посмотрим, что будет происходить. Я хочу посмотреть, что произойдет со стороны России», - рассказал Трамп.

Сам Зеленский, несмотря, на сумбурность встречи с Трампом, назвал ее «символической», отметив, что она может стать и исторической. По его словам, лидеры обсудили «безусловное прекращение огня». Про Крым Зеленский в этот раз ничего не упоминал, при этом буквально несколько дней назад он говорил, что для Украины признание полуострова российским – это недопустимый сценарий.

НИКАКИХ УСЛОВИЙ

Параллельно переговоры продолжаются и с участием российской стороны. В день встречи Зеленского и Трампа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин на встрече со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий.