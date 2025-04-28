Трамп заявил, что Зеленский готов отказаться от Крыма, но продолжает просить оружие
Трамп заявил, что Зеленский попросил у него оружие на встрече в Ватикане. Лавров напомнил, что Путин поддержал предложение США о 30-дневном прекращении огня.
Американский лидер Дональд Трамп раскрыл некоторые детали переговоров с Украиной по мирному урегулированию. Так, глава Белого дома на встрече с журналистами рассказал, как прошла его встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским в Ватикане, а также ответил на самый обсуждаемый сейчас вопрос – про Крым.
По его словам, Зеленский все-таки готов отказаться от притязаний на Крым.
«Думаю, что да», - ответил Трамп на соответствующий вопрос.
Он напомнил, что полуостров «уступили без единого выстрела, никто не поднимал эту тему в течение 12 лет, а теперь вдруг заговорили».
Также Трамп отметил, что его встреча с украинским коллегой в Ватикане прошла хорошо, а сам Зеленский стал «спокойнее».
ВСТРЕЧА НА СТУЛЬЯХ
Ранее Трамп и Зеленский провели короткую встречу перед похоронами папы Франциска в базилике Святого Петра. Для этого специально для политиков вынесли два стула. По данным СМИ, «переговоры» продлились не более десяти минут, стороны договорились обменяться мнениями еще и после мероприятия, но Трамп быстро уехал.
А к «быстрым» переговорам позднее присоединились президент Франции Макрон и премьер Британии Стармер. Затем Зеленский и Макрон пообщались наедине, после чего Макрон сообщил, что провел «очень позитивный» обмен мнениями с украинским лидером.
СМИ позднее сообщили, что Дональд Трамп якобы не захотел пускать Макрона на третий стул, специально заготовленный для президента Франции, поэтому беседовал с Зеленским наедине.
Позднее стало известно, что во время встречи президентов США и Украины в Риме третий стул предназначался для переводчика. Об этом сообщили источники The Telegraph.
«Люди сходят с ума из-за третьего стула. Он предназначался для переводчика, но в итоге разговор превратился в тет-а-тет», - высказался анонимный источник.
Позднее Трамп рассказал, что Владимир Зеленский на встрече в Ватикане попросил у него больше оружия. Американский лидер подчеркнул, что сначала хочет посмотреть на действия Москвы по мирному урегулированию.
«Зеленский мне сказал, что ему нужно больше оружия, но он уже три года говорит, что ему нужно больше оружия. Посмотрим, что будет происходить. Я хочу посмотреть, что произойдет со стороны России», - рассказал Трамп.
Сам Зеленский, несмотря, на сумбурность встречи с Трампом, назвал ее «символической», отметив, что она может стать и исторической. По его словам, лидеры обсудили «безусловное прекращение огня». Про Крым Зеленский в этот раз ничего не упоминал, при этом буквально несколько дней назад он говорил, что для Украины признание полуострова российским – это недопустимый сценарий.
НИКАКИХ УСЛОВИЙ
Параллельно переговоры продолжаются и с участием российской стороны. В день встречи Зеленского и Трампа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин на встрече со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий.
25 апреля Путин встретился с Уиткоффом в Кремле. Встреча длилась около трех часов. Как отметил Песков, Путин и спецпосланник главы Белого дома не обсуждали вопрос возобновления прямого авиасообщения между Россией и США. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, встреча носила конструктивный характер и была полезной. Другие подробности встречи не приводились.
Российский лидер Владимир Путин поддержал предложение главы США Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня на Украине при том, что прошлые ошибки не повторятся, сообщил CBS министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Президент России Владимир Путин сразу же поддержал предложение президента США Дональда Трампа, сделанное несколько недель назад, установить 30-дневное прекращение огня при условии, что мы не повторим ошибок последних десяти лет, когда были подписаны соглашения, а Украина нарушила их при поддержке и поощрении со стороны администрации Джо Байдена и европейских стран», - отметил он.
При этом политологи видят в позитивных комментариях сторон относительно переговоров скрытый смысл.
Так, политолог-американист Константин Блохин после встречи Зеленского и Трампа в Ватикане заявил, что политики сознательно создают видимость успеха, несмотря на существующие разногласия.
«Трамп не может признать неудачу, так как это означало бы признание своей недееспособности. Зеленский, в свою очередь, создает видимость контроля над ситуацией, чтобы показать, что все идет по плану», - уверен он.
По его словам, Трампу нужны «деньги» от переговорных процессов, а Зеленский срывает сделки. При этом сам Трамп уже признает, что урегулировать конфликт оказалось не так просто, как он думал, передает aif.ru.
Россия и Украина не приблизились к прекращению огня с января, заявил бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Поэтому он посоветовал «поберечь ментальное здоровье и не беспокоиться из-за заявлений и сигналов сторон».
РЕШАЮЩАЯ НЕДЕЛЯ
При этом именно эта неделя будет иметь критически важное значение для урегулирования конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио телеканалу NBC News.
Он заявил, что потребуется принятие решения о том, стоит ли США продолжать участие в этом начинании или же стоит сосредоточиться на других проблемах, которые могут быть не менее, а в некоторых случаях и более значимыми.
Рубио добавил, что есть основания для оптимизма, но при этом важно сохранять реализм. «Мы близки, но в недостаточной степени», - сказал он, комментирую сделку по Украине.
25 апреля Трамп заявил, что Россия пошла на большую уступку, так как не претендует на всю украинскую территорию.
Тогда же Трамп косвенно обозначил временные рамки ожидаемой сделки. Так, его спросили о возможных санкциях против России.
«Я бы ответил на этот вопрос через неделю. Я хочу посмотреть, будет ли сделка. Нет причин отвечать сейчас», - отметил он.
А вопрос о выходе США из переговоров по Украине в случае отсутствия сделки Трамп призвал задавать «через две недели».
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