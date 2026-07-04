В январе 2026 года разразился скандал после корпоратива бренда Rendez-Vous в Куршевеле, на который пригласили многих звезд и знаменитостей, в числе которых оказалось и Собчак.

Депутаты и общественники называли это мероприятие пиром во время чумы и сравнивали с «голой вечеринкой» Насти Ивлеевой. Вскоре тот самый бутик в Куршевеле внезапно сгорел, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

