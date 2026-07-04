«10 миллионов на двоих»: Раскрыт гонорар Бузовой и Собчак за воссоединение в Омске

Телеведущая Ксения Собчак и ставшая певицей экс-ведущая телешоу «Дом-2» Ольга Бузова получили на двоих 10,5 млн рублей за проведение корпоратива в Омске, утверждает Telegram-канал Mash.

Ранее Собчак и Бузова опубликовали в соцсетях совместные фото и видео, заверив подписчиков, что «ничего не предвещало» их совместного выступления. Отмечается, что девушек пригласили на 30-летие торгового дома «Шкуренко». Гонорар Собчак составил 5 млн рублей, а Бузовой заплатили 5,5 млн рублей.

Что будет с «Rendez-vous» после скандальной вечеринки и пожара в Куршавеле

В январе 2026 года разразился скандал после корпоратива бренда Rendez-Vous в Куршевеле, на который пригласили многих звезд и знаменитостей, в числе которых оказалось и Собчак.

Депутаты и общественники называли это мероприятие пиром во время чумы и сравнивали с «голой вечеринкой» Насти Ивлеевой. Вскоре тот самый бутик в Куршевеле внезапно сгорел, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:КорпоративыОльга БузоваКсения Собчак

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