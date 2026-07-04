«10 миллионов на двоих»: Раскрыт гонорар Бузовой и Собчак за воссоединение в Омске
Телеведущая Ксения Собчак и ставшая певицей экс-ведущая телешоу «Дом-2» Ольга Бузова получили на двоих 10,5 млн рублей за проведение корпоратива в Омске, утверждает Telegram-канал Mash.
Ранее Собчак и Бузова опубликовали в соцсетях совместные фото и видео, заверив подписчиков, что «ничего не предвещало» их совместного выступления. Отмечается, что девушек пригласили на 30-летие торгового дома «Шкуренко». Гонорар Собчак составил 5 млн рублей, а Бузовой заплатили 5,5 млн рублей.
В январе 2026 года разразился скандал после корпоратива бренда Rendez-Vous в Куршевеле, на который пригласили многих звезд и знаменитостей, в числе которых оказалось и Собчак.
Депутаты и общественники называли это мероприятие пиром во время чумы и сравнивали с «голой вечеринкой» Насти Ивлеевой. Вскоре тот самый бутик в Куршевеле внезапно сгорел, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Сборная Марокко стала первым четвертьфиналистом ЧМ-2026
- «10 миллионов на двоих»: Раскрыт гонорар Бузовой и Собчак за воссоединение в Омске
- «Безнравственные плакальщицы»: Михалков высказался о фестивалях во время СВО
- Путин разрешил семьям с двумя детьми ипотечные каникулы на 1,5 года
- Россия предложила Украине прекратить 6 июля обстрелы Константиновки
- Экс-премьер Украины Арбузов собрался в Госдуму
- В базу данных «Миротворца» внесли актеров из сериала Бероева
- Песков назвал условия приезда Зеленского в Москву
- «Информационное фуфло!»: Медведев ждет реакцию Киева на взятие Константиновки
- Ефимов: В Крылатском открылся новый байк-парк для катания на горных велосипедах