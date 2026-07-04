Россия предложила Украине прекратить 6 июля обстрелы Константиновки

В Минобороны РФ заявили о готовности передачи тел украинских военных, погибших при взятии российской армией Константиновки в ДНР.

В этой связи Киеву предлагается прекратить обстрелы Константиновки с полудня до шести часов вечера 6 июля, говорится в сообщении ведомства. Ответ на это предложение в Минобороны ждут до полудня 5 июля.

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В ведомстве подтвердили, что Россия установила полный контроль над Константиновкой. По данным начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского, потери Украины в ходе операции по освобождению Константиновки составили порядка 13,5 тысяч военнослужащих

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее прокомментировал предложение лидера киевского режима Владимира Зеленского встретиться в Константиновке с президентом РФ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Коновалов / ТАСС
ТЕГИ:ДНРВСУМинобороны РФ

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