Россия предложила Украине прекратить 6 июля обстрелы Константиновки

В Минобороны РФ заявили о готовности передачи тел украинских военных, погибших при взятии российской армией Константиновки в ДНР.

В этой связи Киеву предлагается прекратить обстрелы Константиновки с полудня до шести часов вечера 6 июля, говорится в сообщении ведомства. Ответ на это предложение в Минобороны ждут до полудня 5 июля.