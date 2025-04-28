«Проявление доброй воли»: Песков оценил перемирие к юбилею Победы

«Это проявление доброй воли главы российского государства», - добавил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что данное решение подчёркивает готовность Москвы выйти на мирное урегулирование конфликта, пишут «Известия».

Ранее Путин объявил перемирие в зоне украинского конфликта в дни 80-летия Победы. По его словам, оно начнется в 00:00 с 7 на 8 мая и продлится до 00:00 с 10 на 11 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

