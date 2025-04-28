«Проявление доброй воли»: Песков оценил перемирие к юбилею Победы
Принимая решение о перемирии на день Победы президент РФ Владимир Путин руководствовался соображениями гуманитарного характера. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это проявление доброй воли главы российского государства», - добавил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что данное решение подчёркивает готовность Москвы выйти на мирное урегулирование конфликта, пишут «Известия».
Ранее Путин объявил перемирие в зоне украинского конфликта в дни 80-летия Победы. По его словам, оно начнется в 00:00 с 7 на 8 мая и продлится до 00:00 с 10 на 11 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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