«Проявление доброй воли»: Песков оценил перемирие к юбилею Победы

Принимая решение о перемирии на день Победы президент РФ Владимир Путин руководствовался соображениями гуманитарного характера. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Белый дом не оценил перемирие в честь 80-летия Победы в ВОВ

«Это проявление доброй воли главы российского государства», - добавил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что данное решение подчёркивает готовность Москвы выйти на мирное урегулирование конфликта, пишут «Известия».

Ранее Путин объявил перемирие в зоне украинского конфликта в дни 80-летия Победы. По его словам, оно начнется в 00:00 с 7 на 8 мая и продлится до 00:00 с 10 на 11 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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