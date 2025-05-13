«Я думал над возможностью прилететь туда, да, если буду считать, что что-то произойдет. Я не знаю, где я буду в этот конкретный момент, я буду где-то на Ближнем Востоке, но я бы прилетел туда», - отметил он.

Трамп заявил, что эти переговоры «могут привести к хорошим результатам». По его словам, в ходе обсуждения Россия может согласиться на 30-дневное перемирие, на котором настаивает Киев и Европа.

ЕВРОПА: ЯЗЫК УЛЬТИМАТУМОВ

Россия должна немедленно ввести режим тишины и прекратить огонь, если она хочет проводить переговоры. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел ЕС и Великобритании в Лондоне.

Его позицию поддержал глава немецкого внешнеполитического ведомства Йоханн Вадефуль. Он подчеркнул, что считает несерьезным проведение каких-либо встреч, пока продолжаются боевые действия на территории Украины. Представитель Германии добавил, что его страна готова принять ответные меры, если Россия не согласится на условия Европы. К обращению также присоединились главы МИД Италии, Польши, Испании и Великобритании. Все страны потребовали прекратить огонь, иначе они введут новые санкции уже во вторник.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что с Москвой нельзя говорить языком ультиматумов.

Позднее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио на этом фоне провел телефонные разговоры с министрами иностранных дел стран Европы.

У Запада и украинского лидера Владимира Зеленского в настоящее время тактическая цель – передышка, поэтому на переговорах в Стамбуле не стоит рассчитывать на долгосрочную сделку, заявил НСН зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

«Сейчас очень большие усилия предприняты на Западе. Есть данные о том, что очень серьезные поставки вооружений будут произведены для Украины. Для этого требуется спокойная обстановка, чтобы мы прекратили удары в глубину, по перевозкам и так далее. Им эти 30 дней перемирия нужны для перевооружения. Дальше у Запада нет пока четкого плана», - предупредил он.

Он отметил, что пока стороны не приступили к организации каких-либо мероприятий в Стамбуле.

РОССИЯ: ПОЛЕТИТ ЛИ ПУТИН

Также зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с НСН заявил, что на данном этапе все-таки не подразумевается личная встреча Путина и Зеленского.