Зеленский и Трамп лично прилетят на переговоры с Путиным в Стамбул
Зеленский и Трамп заявили, что готовы лично прилететь в Стамбул на переговоры, Путин о своем присутствии не сообщал. Эрдоган призвал Зеленского в любом случае не упускать возможность контакта, а СМИ уверяют, что между Украиной и США произошел серьезный разрыв.
Президент Украины Владимир Зеленский три раза публично повторил, что готов к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Так, в своем Telegram-канале украинский политик отметил, что поддержал президента США Дональда Трампа с идеей прямых переговоров с главой российского государства.
«Я открыто сказал, что готов к встрече. Я буду в Турции», - указал Зеленский.
Позже он провел переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После беседы Зеленский еще раз сказал о готовности к переговорам с Владимиром Путиным. В третий раз президент Украины высказался о том, что готов к прямой встрече, в своем вечернем обращении к народу.
ТРАМП: НЕ УПУСТИТЬ ШАНС
Во время своего ночного выступления 11 мая российский лидер Владимир Путин предложил продолжить прямые переговоры с Украиной и вновь провести их в Турции уже на этой неделе. После этого Зеленский говорил, что готов к личной встрече с Путиным только в случае прекращения огня. Москва же подчеркнула готовность к переговорам «без предварительных условий».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту России Владимиру Путину о готовности Турции принять переговоры между РФ и Украиной.
В телефонном разговоре с украинским лидером Эрдоган заявил, что прекращение огня на Украине создаст необходимые условия для начала мирных переговоров, эту возможность упускать нельзя.
Президент США Дональд Трамп сразу дал понять, что очень поддерживает риторику российского коллеги, а отношения Трампа и Зеленского вызывают все больше вопросов у западных СМИ. Украинские власти не смогли найти другой подход к новой администрации президента США, это привело к разрыву отношений между Киевом и Вашингтоном, сообщает National Interest.
В статье указано, что американский лидер простил Зеленскому скандал с импичментом во время его первого президентского срока. В 2019 году американские СМИ писали, что Трамп потребовал от Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего президента США Джо Байдена, который до 2019 года входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. Несмотря на все давние разногласия, Трамп старается сохранять нейтралитет в украинском конфликте, пишут политологи, но Зеленский иногда ведет себя «вызывающе».
Накануне в ходе пресс-конференции в Белом доме Трамп выразил надежду, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский прибудут в Турцию на переговоры, а также допустил свое присутствие там.
«Я думал над возможностью прилететь туда, да, если буду считать, что что-то произойдет. Я не знаю, где я буду в этот конкретный момент, я буду где-то на Ближнем Востоке, но я бы прилетел туда», - отметил он.
Трамп заявил, что эти переговоры «могут привести к хорошим результатам». По его словам, в ходе обсуждения Россия может согласиться на 30-дневное перемирие, на котором настаивает Киев и Европа.
ЕВРОПА: ЯЗЫК УЛЬТИМАТУМОВ
Россия должна немедленно ввести режим тишины и прекратить огонь, если она хочет проводить переговоры. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел ЕС и Великобритании в Лондоне.
Его позицию поддержал глава немецкого внешнеполитического ведомства Йоханн Вадефуль. Он подчеркнул, что считает несерьезным проведение каких-либо встреч, пока продолжаются боевые действия на территории Украины. Представитель Германии добавил, что его страна готова принять ответные меры, если Россия не согласится на условия Европы. К обращению также присоединились главы МИД Италии, Польши, Испании и Великобритании. Все страны потребовали прекратить огонь, иначе они введут новые санкции уже во вторник.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что с Москвой нельзя говорить языком ультиматумов.
Позднее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио на этом фоне провел телефонные разговоры с министрами иностранных дел стран Европы.
У Запада и украинского лидера Владимира Зеленского в настоящее время тактическая цель – передышка, поэтому на переговорах в Стамбуле не стоит рассчитывать на долгосрочную сделку, заявил НСН зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.
«Сейчас очень большие усилия предприняты на Западе. Есть данные о том, что очень серьезные поставки вооружений будут произведены для Украины. Для этого требуется спокойная обстановка, чтобы мы прекратили удары в глубину, по перевозкам и так далее. Им эти 30 дней перемирия нужны для перевооружения. Дальше у Запада нет пока четкого плана», - предупредил он.
Он отметил, что пока стороны не приступили к организации каких-либо мероприятий в Стамбуле.
РОССИЯ: ПОЛЕТИТ ЛИ ПУТИН
Также зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с НСН заявил, что на данном этапе все-таки не подразумевается личная встреча Путина и Зеленского.
«Встреча Путина и Зеленского не была запланирована, переговоры, видимо, будут вестись на другом уровне. Речь идет о возвращении к тому формату в Стамбуле, когда мирный процесс прекратился. На данный момент перспектива встречи Путина и Зеленского не просматривается. Путин сам говорил, что Зеленского мы не видим в качестве легитимного руководителя страны. В каком качестве он будет встречаться? Как актер? Было официальное заявление с нашей стороны о том, что Зеленский не может ничего подписывать», - пояснил он.
С ним согласился первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Мне кажется, что сам Владимир Владимирович на встречу с Зеленским не полетит. Зеленский уже бравирует, говорит о своей готовности, потому что другого выхода у него просто нет. Все предыдущие договоренности и перемирия нарушались Украиной тысячи раз», - сказал он.
Чепа подчеркнул, что в большей степени все будет зависеть от США и «кураторов» Зеленского в виде Франции и Великобритании, эти страны должны выступить гарантами соглашения.
«Здесь важно, чтобы в какой-то период времени не переложили ответственность на Украину. Такое уже было, что американцы и европейцы отказывались от каких-то договоренностей. Важно, чтобы не только Украина, но и страны-гаранты, ядерные державы были готовы гарантировать выполнение соглашения. Основные кураторы Киева сегодня – это Великобритания и Франция. Они пытаются в большей степени воздействовать на Украину», - подчеркнул он.
29 марта 2022 года прошла встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, украинскую — глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Официально переговоры были заморожены по инициативе украинской стороны, в октябре 2022 года Зеленский на законодательном уровне запретил переговоры с Путиным, передает «Радиоточка НСН».
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