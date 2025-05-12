Франция и Германия потребовали, чтобы Россия ввела режим прекращения огня

Россия должна немедленно ввести режим тишины и прекратить огонь, если она хочет проводить переговоры. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел ЕС и Великобритании в Лондоне.

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Его позицию поддержал глава немецкого внешнеполитического ведомства Йоханн Вадефуль. Он подчеркнул, что считает несерьезным проведение каких-либо встреч, пока продолжаются боевые действия на территории Украины. Представитель Германии добавил, что его страна готова принять ответные меры, если Россия не согласится на условия Европы. К обращению также присоединились главы МИД Италии, Польши, Испании и Великобритании. Все страны потребовали прекратить огонь, иначе они введут новые санкции уже во вторник.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что с Москвой нельзя говорить языком ультиматумов.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выдвинула России требования ЕС для начала переговоров, напоминает НСН.

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ФОТО: ТАСС
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