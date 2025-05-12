Эрдоган призвал Зеленского не упустить шанс на мирные переговоры Москвы и Киева
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о необходимости воспользоваться возможностью для начала мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщили в канцелярии турецкого президента.
По словам Эрдогана, всеобъемлющее прекращение огня может создать условия для запуска дипломатического процесса, и подобный шанс, по его мнению, нельзя упускать. Он также подчеркнул значимость готовности сторон вернуться к прямому диалогу и выразил готовность Анкары содействовать переговорам, в том числе предоставив площадку для встреч делегаций в Турции.
Согласно заявлению Зеленского, опубликованному в его Telegram-канале, стороны обсудили ключевые аспекты возможной встречи, которая, по его мнению, может приблизить завершение вооруженного конфликта.
Он подтвердил готовность к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным и отметил важность обеспечения контроля за соблюдением режима прекращения огня, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru