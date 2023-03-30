«Зависит от размера»: Эксперт раскрыл способы борьбы с беспилотниками
Современные системы ПВО и радиоэлектронной борьбы способны полностью подавлять и сбивать беспилотники, сказал НСН Глеб Бабинцев.
Генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в беседе с НСН заявил, что решение о подавлении беспилотника нужно принимать, когда летательный аппарат находится за три десятка километров до защищаемого объекта.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что Украина может атаковать Москву при помощи ударных беспилотников. Он отметил, что у Киева в наличии есть тысячи дронов с дальностью полета до трех тысяч километров. Бабинцев назвал несколько способов борьбы с беспилотниками.
«Нейтрализация беспилотника зависит от места его обнаружения, идентифицированного типа летательного аппарата, прогноза маршрута. Непосредственное решение о методе воздействия принимается в зависимости от размера беспилотника: крупный ли это Ту-141 «Стриж» или более мелкая «птица». Если беспилотник не умеет летать без спутниковой навигации, то при воздействии современных систем ПВО, он, конечно, упадет. Средства радиоэлектронной борьбы также способны полностью подавлять и сбивать беспилотник. В этом случае можно говорить о локальном поражении, но нельзя забывать о возможном наличии у беспилотника неразрушенной боевой части. Чем быстрее будет приниматься решение о подавлении беспилотника, тем безопаснее это будет и для гражданского населения, и для объектов инфраструктуры. Решения нужно принимать, когда беспилотник находится за три десятка километров до защищаемого объекта, а не наоборот», - сказал Бабинцев.
Собеседник НСН отметил, что в России необходимо совершенствовать технологии, которые позволят еще лучше защищать объекты инфраструктуры.
«Я считаю, что на данный момент такие «налеты» носят исключительно психологический характер. Они не приносят никакого стратегического успеха и имеют своей целью посеять панику и страх среди гражданского населения. Конечно, совсем расслабляться нельзя, нужно активнее развивать отрасль, принимать регламенты и совершенствовать технологии, которые позволят нам еще надежнее защищать объекты инфраструктуры», - резюмировал Бабинцев.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в эфире НСН заявил, что у Украины на вооружении нет дронов, способных атаковать Москву, и заявления Киева о готовящейся атаке на российскую столицу не стоит воспринимать всерьез.
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