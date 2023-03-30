«Зависит от размера»: Эксперт раскрыл способы борьбы с беспилотниками

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что Украина может атаковать Москву при помощи ударных беспилотников. Он отметил, что у Киева в наличии есть тысячи дронов с дальностью полета до трех тысяч километров. Бабинцев назвал несколько способов борьбы с беспилотниками.

«Нейтрализация беспилотника зависит от места его обнаружения, идентифицированного типа летательного аппарата, прогноза маршрута. Непосредственное решение о методе воздействия принимается в зависимости от размера беспилотника: крупный ли это Ту-141 «Стриж» или более мелкая «птица». Если беспилотник не умеет летать без спутниковой навигации, то при воздействии современных систем ПВО, он, конечно, упадет. Средства радиоэлектронной борьбы также способны полностью подавлять и сбивать беспилотник. В этом случае можно говорить о локальном поражении, но нельзя забывать о возможном наличии у беспилотника неразрушенной боевой части. Чем быстрее будет приниматься решение о подавлении беспилотника, тем безопаснее это будет и для гражданского населения, и для объектов инфраструктуры. Решения нужно принимать, когда беспилотник находится за три десятка километров до защищаемого объекта, а не наоборот», - сказал Бабинцев.