«Зависит от размера»: Эксперт раскрыл способы борьбы с беспилотниками

Современные системы ПВО и радиоэлектронной борьбы способны полностью подавлять и сбивать беспилотники, сказал НСН Глеб Бабинцев. 

Генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в беседе с НСН заявил, что решение о подавлении беспилотника нужно принимать, когда летательный аппарат находится за три десятка километров до защищаемого объекта.

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Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что Украина может атаковать Москву при помощи ударных беспилотников. Он отметил, что у Киева в наличии есть тысячи дронов с дальностью полета до трех тысяч километров. Бабинцев назвал несколько способов борьбы с беспилотниками.

«Нейтрализация беспилотника зависит от места его обнаружения, идентифицированного типа летательного аппарата, прогноза маршрута. Непосредственное решение о методе воздействия принимается в зависимости от размера беспилотника: крупный ли это Ту-141 «Стриж» или более мелкая «птица». Если беспилотник не умеет летать без спутниковой навигации, то при воздействии современных систем ПВО, он, конечно, упадет. Средства радиоэлектронной борьбы также способны полностью подавлять и сбивать беспилотник. В этом случае можно говорить о локальном поражении, но нельзя забывать о возможном наличии у беспилотника неразрушенной боевой части. Чем быстрее будет приниматься решение о подавлении беспилотника, тем безопаснее это будет и для гражданского населения, и для объектов инфраструктуры. Решения нужно принимать, когда беспилотник находится за три десятка километров до защищаемого объекта, а не наоборот», - сказал Бабинцев.

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Собеседник НСН отметил, что в России необходимо совершенствовать технологии, которые позволят еще лучше защищать объекты инфраструктуры.

«Я считаю, что на данный момент такие «налеты» носят исключительно психологический характер. Они не приносят никакого стратегического успеха и имеют своей целью посеять панику и страх среди гражданского населения. Конечно, совсем расслабляться нельзя, нужно активнее развивать отрасль, принимать регламенты и совершенствовать технологии, которые позволят нам еще надежнее защищать объекты инфраструктуры», - резюмировал Бабинцев.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в эфире НСН заявил, что у Украины на вооружении нет дронов, способных атаковать Москву, и заявления Киева о готовящейся атаке на российскую столицу не стоит воспринимать всерьез.

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