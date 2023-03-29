Генерал из Госдумы не поверил в атаку «украинских дронов» на Москву

У Киева в принципе не может быть дронов, которые бы смогли долететь до российской столицы, заявил НСН генерал-лейтенант Виктор Соболев.

У Украины на вооружении нет дронов, способных атаковать Москву, и заявления Киева о готовящейся атаке на российскую столицу не стоит воспринимать всерьез, сказал НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что Украина может атаковать Москву при помощи ударных беспилотников. Он опубликовал твит со снимком 1987 года, когда немецкий пилот-любитель Матиас Руст посадил самолет на Красной площади. Данилов сопроводил фотографию текстом, в котором говорится, что у Киева в наличии есть тысячи дронов с дальностью полета до трех тысяч километров.

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«Я думаю, что это фейк. Таких дронов на Украине быть не может. А вообще, мы дошли до того, чтобы вместо атаки по Генштабу, офису (президента Украины Владимира - прим. НСН) Зеленского, мы все ведем специальную военную операцию, и никак не реагируем на те выпады, которые нам готовит Запад через Украину», - заявил Соболев.

Генерал напомнил о недавних атаках дронов на Рязань и Энгельс.

«Они атаковали Энгельс и Рязань. Но я не думаю, что это дроны, которые прилетели из Украины. Скорее всего, они были запущены с нашей территории», - сказал собеседник НСН.

В теории, если Киеву удастся каким-то образом атаковать Москву, чаша терпения России будет окончательно переполнена, считает он.

«Киев будет делать все, что им диктует Запад. Если атака на Москву и произойдет, то это будет последняя, красная линия, и после этого наша страна будет действовать более решительно», - заключил Соболев.

Между тем, по сообщениям СМИ, один из якобы украинских дронов на днях сумел долететь до Новой Москвы.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН заявил, что президент Украины Владимир Зеленский набивает себе цену, когда говорит о том, что его заставят пойти на компромисс с Россией.

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ФОТО: РИА Новости
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