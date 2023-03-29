Генерал из Госдумы не поверил в атаку «украинских дронов» на Москву

У Украины на вооружении нет дронов, способных атаковать Москву, и заявления Киева о готовящейся атаке на российскую столицу не стоит воспринимать всерьез, сказал НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что Украина может атаковать Москву при помощи ударных беспилотников. Он опубликовал твит со снимком 1987 года, когда немецкий пилот-любитель Матиас Руст посадил самолет на Красной площади. Данилов сопроводил фотографию текстом, в котором говорится, что у Киева в наличии есть тысячи дронов с дальностью полета до трех тысяч километров.