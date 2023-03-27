Минобороны: Комплекс РЭБ «Поле-21» вывел из строя украинский дрон под Тулой
Украинские силовики попытались атаковать территорию России с помощью беспилотника Ту-141 «Стриж» в ударном исполнении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Накануне в Киреевске Тульской области прогремел взрыв, пострадали три человека. На месте ЧП были обнаружены обломки «Стрижа», напоминает телеканал «360».
В Минобороны подчеркнули, что прикрытие с этого направления обеспечила группировка средств противовоздушной обороны: зенитно-ракетные комплексы «С-300» и «Панцирь-С1», комплексы радиоэлектронной борьбы «Поле-21».
«Комплексом РЭБ ... было осуществлено воздействие на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его система навигации», — уточнили в ведомстве.
«Стриж» потерял ориентацию и рухнул, пишет Газета.ру.
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