Минобороны: Комплекс РЭБ «Поле-21» вывел из строя украинский дрон под Тулой

Накануне в Киреевске Тульской области прогремел взрыв, пострадали три человека. На месте ЧП были обнаружены обломки «Стрижа», напоминает телеканал «360».

В Минобороны подчеркнули, что прикрытие с этого направления обеспечила группировка средств противовоздушной обороны: зенитно-ракетные комплексы «С-300» и «Панцирь-С1», комплексы радиоэлектронной борьбы «Поле-21».

«Комплексом РЭБ ... было осуществлено воздействие на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его система навигации», — уточнили в ведомстве.

«Стриж» потерял ориентацию и рухнул, пишет Газета.ру.

