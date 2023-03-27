«Москва под защитой?»: Россия отбивается от беспилотников ВСУ секретным оружием

15 марта, на нефтепроводе в Брянской области обнаружили взрывчатку. Источник РБК в полиции сообщил, что её сбросили с беспилотника, а само СВУ было начинено пластидом и металлическими шариками. Позже, 17 марта, на той же нефтеперекачивающей станции в Брянской области вновь обнаружили бомбу.

В подмосковном городе Щёлково около линии электропередач обнаружили упавший беспилотник 20 марта. Эксперты не нашли в беспилотнике никаких взрывчатых веществ, пострадавших не было.

К украинским безуспешным атакам присоединяются и американские беспилотники-разведчики. Так, 14 марта в США заявили, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем, информацию распространило Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM). Минобороны РФ уточняет, что российские истребители бортовое вооружение не применяли.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на этот инцидент, обозначив позицию российской стороны. Он заявил, что международной конвенции на эту тему нет, а аппарат летел над территорией, на которую распространяется российский суверенитет.

«В общем, говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно», - написал он в своем Telegram-канале.

При этом на Украине считают «черной магией» то, как ВС РФ удается сбивать беспилотники.

Россия борется с украинскими беспилотниками с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Это секретное оружие, позволяющее перехватить управление БПЛА и даже посадить их, рассказал на этом фоне эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в разговоре с НСН.

«Нашей стране позволяет эффективно бороться с беспилотниками система радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Тема эта закрытая и секретная, поэтому точные характеристики этих систем знают только специалисты, которые с ними работают. По открытым данным, которые появлялись в прессе, есть несколько станций РЭБ: "Красуха", "Леер", "Мурманск", "Пенициллин". Есть целый спектр этих станций. Они работают в разных диапазонах на разное расстояние. Например, сообщалось, что "Красуха" может закрыть целую дивизию в театре военных действий от высокоточного оружия. То есть, нарушаются сигналы наведения. Есть конкретные станции, которые глушат сигнал, перехватывают управление беспилотниками и могут их посадить», - сказал Калмыков.