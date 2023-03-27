«Москва под защитой?»: Россия отбивается от беспилотников ВСУ секретным оружием
Накануне в городе Киреевске в 30 км от Тулы упал украинский беспилотник, начиненный взрывчаткой, он был сбит в результате работы российского комплекса радиоэлектронной борьбы.
26 марта в городе Киреевске, расположенном в 30 км от Тулы, упал украинский беспилотник ТУ-141 «Стриж», начиненный взрывчаткой. На месте взрыва образовалась воронка глубиной 5 м. Пострадали три человека, имеются разрушения.
«Киевский режим осуществил попытку совершения атаки беспилотным летательным аппаратом типа „Стриж“ (Ту-141) в ударном исполнении», — сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что беспилотник упал в результате работы российского комплекса радиоэлектронной борьбы. Минобороны заверило, что группировка российских средств ПВО, развернутая в Тульской области, обеспечивает надежное прикрытие на этом направлении.
В последнее время беспилотники обнаруживаются в различных российских регионах. Так, три украинских морских дрона пытались проникнуть в бухту Севастополя утром 22 марта. Военнослужащие Черноморского флота Марина Фалеева и Татьяна Целуйко меткими выстрелами уничтожили два из них. После глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил ордена Мужества девушкам-военнослужащим.
А 21 марта украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Новозыбков» АО «Транснефть» в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Александр Богомаз.
15 марта, на нефтепроводе в Брянской области обнаружили взрывчатку. Источник РБК в полиции сообщил, что её сбросили с беспилотника, а само СВУ было начинено пластидом и металлическими шариками. Позже, 17 марта, на той же нефтеперекачивающей станции в Брянской области вновь обнаружили бомбу.
В подмосковном городе Щёлково около линии электропередач обнаружили упавший беспилотник 20 марта. Эксперты не нашли в беспилотнике никаких взрывчатых веществ, пострадавших не было.
К украинским безуспешным атакам присоединяются и американские беспилотники-разведчики. Так, 14 марта в США заявили, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем, информацию распространило Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM). Минобороны РФ уточняет, что российские истребители бортовое вооружение не применяли.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на этот инцидент, обозначив позицию российской стороны. Он заявил, что международной конвенции на эту тему нет, а аппарат летел над территорией, на которую распространяется российский суверенитет.
«В общем, говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно», - написал он в своем Telegram-канале.
При этом на Украине считают «черной магией» то, как ВС РФ удается сбивать беспилотники.
Россия борется с украинскими беспилотниками с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Это секретное оружие, позволяющее перехватить управление БПЛА и даже посадить их, рассказал на этом фоне эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в разговоре с НСН.
«Нашей стране позволяет эффективно бороться с беспилотниками система радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Тема эта закрытая и секретная, поэтому точные характеристики этих систем знают только специалисты, которые с ними работают. По открытым данным, которые появлялись в прессе, есть несколько станций РЭБ: "Красуха", "Леер", "Мурманск", "Пенициллин". Есть целый спектр этих станций. Они работают в разных диапазонах на разное расстояние. Например, сообщалось, что "Красуха" может закрыть целую дивизию в театре военных действий от высокоточного оружия. То есть, нарушаются сигналы наведения. Есть конкретные станции, которые глушат сигнал, перехватывают управление беспилотниками и могут их посадить», - сказал Калмыков.
Он выразил уверенность, что российское военное командование задействовало далеко не все возможности РЭБ на Украине.
С другой стороны, военные эксперты, пророча контрнаступление Украины, предупреждают о дальнейших атаках Киева на российские территории. Украина может предпринять попытки атаковать российские приграничные территории накануне масштабного контрнаступления, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН.
«Противник может предпринять наступательные отвлекающие операции в направлении непосредственно территорий РФ, территорий Белгородской, Курской, Брянской областей. Вряд ли это будут серьезные наступательные операции с целью глубоких ударов на нашу территорию, скорее, для сковывания наших войск перед своим большим наступлением», - говорил он.
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин также предупредил о планирующемся наступлении Украины на Белгород. По его мнению, прорывом к Бердянску и Мелитополю ВСУ попытаются блокировать Крым, в том числе - «разобраться с Крымским мостом».
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что работы по модернизации системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы будут завершены до конца 2023 года. По его словам, речь идет о формировании дивизии и бригады ПВО, ракетной бригады особого назначения ПВО-ПРО, зенитного ракетного полка с комплексом С-350 и военно-транспортного авиационного полка.
Москва и Подмосковье надежно прикрыты от крупнокалиберной авиации, при этом в столицу дополнительно поставили средства ПВО против дронов, успокоил граждан глава президиума общественного движения «Офицеры России», генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в разговоре с НСН.
«Москва не просто прикрыта: дополнительно поставлены средства ПВО именно против дронов, так как их сложно обнаружить. А практика показала, что они могут нанести серьезный ущерб. Москва и Московская область также прикрыты против крупнокалиберной авиации, против истребителей, крылатых ракет. Все меры предприняты, Москва находится под надежным щитом», - сказал Липовой.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым заявил, что практическая боевая работа позволила считать ПВО России одной из лучших в мире.
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