Песков подтвердил готовность России к переговорам с Украиной
Российская делегация готова к переговорам с украинской и ждет представителей в белорусском Гомеле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Как известно, состоялся телефонный разговор президента (Белоруссии Александра – прим. НСН) Лукашенко с президентом (Украины Владимиром - прим. НСН) Зеленским. После этого президент Лукашенко обратился к российской стороне - президенту (России Владимиру - прим. НСН) Путину с просьбой не отзывать российскую делегацию в связи с тем, что от украинской стороны получены сигналы, изъявлена готовность прибыть на переговоры в Гомельскую область. Российская сторона и находящаяся на месте российская делегация полностью готова к переговорам, ждут украинцев», - цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее главе российской делегации, помощнику президента РФ Владимиру Мединскому представители Украины подтвердили, что едут на переговоры с российской стороной в Гомель.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Европе следует посадить Зеленского за стол переговоров с Россией.
«Для начала странам НАТО не надо вмешиваться в то, что сейчас происходит на Украине. Не надо обещать этому нацистскому режиму поставки боеприпасов и всевозможного вооружения. Это только будет разжигать конфликт. Поэтому надо успокоиться и спокойно влиять на своего ставленника Зеленского (Владимира, президента Украины – прим. НСН), чтобы он сел за стол переговоров без предварительных условий. Потому что он сейчас не щадит никого: ни своих, ни чужих», - сказал Владимир Джабаров.
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