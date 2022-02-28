Офис президента Украины обозначил ключевой вопрос переговоров с РФ

Ключевым вопросом переговоров с российской стороной станет незамедлительное прекращение боевых действий и вывод вооружённых формирований с территории Украины. Об этом объявил офис украинского президента Владимира Зеленского.

Переговоры делегаций двух стран стартовали в Гомельской области Белоруссии в районе границы с Украиной возле реки Припять. Киев представляют министр обороны Алексей Резников, советник Офиса президента Михаил Подоляк, лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, а также заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ, бывший министр культуры Владимир Мединский. Москву также представляют заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, замминистра обороны Александр Фомин, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а также посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

