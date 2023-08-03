«Запад возмущается»: ВСУ стягивают силы к Артемовску, несмотря на большие потери

Даже в Польше признают, что коллективный Запад может «продать» Украину, если потребуется. Польский политолог Якуб Корейба в беседе с НСН сказал, что Польша заинтересована в стратегическом союзе с Украиной, а вот Запад может продать Владимира Зеленского за три минуты.

«Запад может признать Зеленского кем угодно, потому что американцы, французы, немцы – это такие же империалисты как русские. Запад может продать Зеленского за три минуты, как продали Польшу в Ялте в 1945 году. Мнение Запада здесь не показатель. Другое дело, что Польша не может себе это позволить, потому что Зеленский – это президент, который сегодня со стратегической точки зрения имеет для Польши важное значение», - отметил он.

Несмотря на сложности, которые есть у ВСУ, в конце июля американские СМИ сообщили, что Украина приступила к главной фазе контрнаступления.

27 июля российский лидер Владимир Путин подтвердил эту информацию. Он заявил, что ВСУ активизировали боевые действия, а основные атаки пришлись на Запорожском направлении. При этом глава государства подчеркнул, что все атаки были отбиты и привел свои данные потерь ВСУ в основной атаке на Запорожье. По его словам, ВСУ в последней атаке потеряли более 200 человек, потери же российских войск были в десять раз меньше. Российская армия ликвидировала 26 украинских танков и 13 бронемашин.

Любые рассуждения о фазах контрнаступления раздражают украинское командование. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный еще в конце июня признавался, что его просто «бесят» слова о медленных темпах контрнаступления ВСУ.

А накануне секретарь совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что у контрнаступления нет никаких графиков и дедлайнов.

«Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых. Во-вторых, никакого графика не существует. У нас «натовская» система, командир решает, как ему действовать на том или ином направлении с учетом поставленной общей задачи», - сказал он в эфире украинского телеканала.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин заявил в беседе с НСН, что Украина не спешит атаковать, так как резервы ВСУ иссякают, в распоряжении украинской армии осталось лишь несколько моторизированных и танковых бригад.

«Осталось примерно 30% от того, что было изначально, несколько моторизированных и танковых бригад. Их можно бросить в одно наступление, если сконцентрировать все оставшиеся резервы. Насколько их хватит, зависит от интенсивности, с которой они будут использоваться. Резервов ВСУ хватит на неделю-две. Если же их будут втягивать достаточно плавно, это займет три-четыре недели», - рассказал он.