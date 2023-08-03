«Запад возмущается»: ВСУ стягивают силы к Артемовску, несмотря на большие потери
Российская сторона отмечает замедление темпов наступления ВСУ. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что у контрнаступления нет никаких графиков и дедлайнов.
Российские власти заявляют о «провале» контрнаступления ВСУ, в Киеве соглашаются с тем, что атаки идут не такими темпами, как планировалось, но все еще отбиваются двоякими формулировками и обещают продолжать бой.
Военные эксперты отмечают, что украинская армия встретила мощное сопротивление российской обороны на основных участках фронта. Аналитики говорят об ошибках командования ВСУ, Киев уже потерял слишком много бойцов и техники, не добившись весомого результата.
Накануне советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинское контрнаступление замедлилось именно из-за больших потерь противника.
«На данный момент само так называемое контрнаступление ВСУ - оно несколько замедлилось и стало менее интенсивным, чем раньше. Скорее всего, это связано с большими потерями, которые противник понес именно в живой силе и технике», - приводит его слова РИА Новости.
При этом он отметил, что украинские силы не сдаются, ВСУ продолжают атаковать малыми группами с применением бронетехники. Так, по его данным, Киев все еще нацелен на Артемовск. Гагин сообщил, что ВСУ группируют силы у населенного пункта, на данный момент ведутся бои за Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку.
«Часть высот в районе Клещеевки заняты противником, и противник оттуда ведет огонь по подступам к Артемовску, и в принципе контролирует часть территории. Это является некой проблемой, но, думаю, что наши ВКС эту проблему решат», - отметил он.
Военные аналитики отмечают, что ВСУ стремятся занять Клещеевку, несмотря на потери, чтобы попытаться замкнуть российские войска в Артемовске. Для украинского командования потеря Артемовска была репутационным ущербом, символический город хотят вернуть.
Военный эксперт Борис Рожин ранее объяснял в своем Telegram-канале, что это направление является единственным, где у ВСУ накоплен существенный резерв. Поэтому бои будут продолжаться.
«Любая попытка закрепиться где-либо на высотах увеличивает потери, и до бесконечности «затыкать» убитых и раненых мобилизованными украинские войска не смогут», - писал он.
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о потерях ВСУ за месяц. Так, по данным ведомства, за июль украинская армия потеряла 20 824 человека и 2 227 единиц различного вооружения.
«В том числе 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши», - уточнил он.
Стоит отметить, что потери в вооружении волнуют украинскую армию не меньше, чем серьезные потери состава. Наблюдается тенденция сокращения поставок Киеву новых боеприпасов от Запада. По данным советника врио главы ДНР Яна Гагина, европейские страны «возмущаются» необходимостью помогать Киеву, на фронт западной техники поступает меньше.
Он также выразил сомнение в том, что США передадут Киеву самолеты – это потеря истребителей станет большим ударом для оборонно-промышленного комплекса США. Эксперты говорят, что Украина не может противостоять России именно из «пробелов» в воздухе.
Даже в Польше признают, что коллективный Запад может «продать» Украину, если потребуется. Польский политолог Якуб Корейба в беседе с НСН сказал, что Польша заинтересована в стратегическом союзе с Украиной, а вот Запад может продать Владимира Зеленского за три минуты.
«Запад может признать Зеленского кем угодно, потому что американцы, французы, немцы – это такие же империалисты как русские. Запад может продать Зеленского за три минуты, как продали Польшу в Ялте в 1945 году. Мнение Запада здесь не показатель. Другое дело, что Польша не может себе это позволить, потому что Зеленский – это президент, который сегодня со стратегической точки зрения имеет для Польши важное значение», - отметил он.
Несмотря на сложности, которые есть у ВСУ, в конце июля американские СМИ сообщили, что Украина приступила к главной фазе контрнаступления.
27 июля российский лидер Владимир Путин подтвердил эту информацию. Он заявил, что ВСУ активизировали боевые действия, а основные атаки пришлись на Запорожском направлении. При этом глава государства подчеркнул, что все атаки были отбиты и привел свои данные потерь ВСУ в основной атаке на Запорожье. По его словам, ВСУ в последней атаке потеряли более 200 человек, потери же российских войск были в десять раз меньше. Российская армия ликвидировала 26 украинских танков и 13 бронемашин.
Любые рассуждения о фазах контрнаступления раздражают украинское командование. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный еще в конце июня признавался, что его просто «бесят» слова о медленных темпах контрнаступления ВСУ.
А накануне секретарь совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что у контрнаступления нет никаких графиков и дедлайнов.
«Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых. Во-вторых, никакого графика не существует. У нас «натовская» система, командир решает, как ему действовать на том или ином направлении с учетом поставленной общей задачи», - сказал он в эфире украинского телеканала.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин заявил в беседе с НСН, что Украина не спешит атаковать, так как резервы ВСУ иссякают, в распоряжении украинской армии осталось лишь несколько моторизированных и танковых бригад.
«Осталось примерно 30% от того, что было изначально, несколько моторизированных и танковых бригад. Их можно бросить в одно наступление, если сконцентрировать все оставшиеся резервы. Насколько их хватит, зависит от интенсивности, с которой они будут использоваться. Резервов ВСУ хватит на неделю-две. Если же их будут втягивать достаточно плавно, это займет три-четыре недели», - рассказал он.
Неудачи на фронте толкают Киев на новые провокации. Владимир Зеленский не скрывает, что нацелен на российские территории. 1 августа он пригрозил новыми ударами по территории России, намекая на атаки беспилотников, которые зачастили в Москву.
«Россияне точно почувствуют последствия нашей работы. Серьезно почувствуют», - сказал он в одном из своих видеообращений.
В конце июля в украинских соцсетях и пабликах начал распространяться видеоролик, анонсирующий атаку БПЛА на Москву 24 августа (День независимости Украины). В ролике мелькает надпись «24 августа что-то будет».
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