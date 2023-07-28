«Хватит на две недели»: Путин считает потери ВСУ, Киев ждет Abrams и F-16

Американские СМИ сообщили, что Украина на днях приступила к главной фазе контрнаступления. The New York Times приводит данные чиновников из Министерства обороны США, которые сообщили, что главный удар контрнаступления ВСУ в настоящее время осуществляется в Запорожской области.

Эту информацию подтверждает российская сторона: военкоры, эксперты, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, а также президент страны Владимир Путин.

27 июля Путин заявил, что ВСУ активизировали боевые действия, а основные атаки были на Запорожском направлении. Он отметил, что все попытки наступления были отбиты. По словам Путина, солдаты и офицеры России продемонстрировали лучшие примеры массового героизма в зоне спецоперации на Украине.

«Что касается последних дней, то, действительно, мы подтверждаем, что боевые действия активизированы существенным образом. Основные боестолкновения проходили, как говорят на Западе, в направлении основного, главного удара — на Запорожском направлении», - сказал он.