«Хватит на две недели»: Путин считает потери ВСУ, Киев ждет Abrams и F-16
Украина на днях приступила к главной фазе контрнаступления и сразу же провалилась в Запорожье. По словам президента РФ, ВСУ несут большие потери. Поставки Киеву танков Abrams и истребителей F-16 ожидаются осенью.
Американские СМИ сообщили, что Украина на днях приступила к главной фазе контрнаступления. The New York Times приводит данные чиновников из Министерства обороны США, которые сообщили, что главный удар контрнаступления ВСУ в настоящее время осуществляется в Запорожской области.
Эту информацию подтверждает российская сторона: военкоры, эксперты, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, а также президент страны Владимир Путин.
27 июля Путин заявил, что ВСУ активизировали боевые действия, а основные атаки были на Запорожском направлении. Он отметил, что все попытки наступления были отбиты. По словам Путина, солдаты и офицеры России продемонстрировали лучшие примеры массового героизма в зоне спецоперации на Украине.
«Что касается последних дней, то, действительно, мы подтверждаем, что боевые действия активизированы существенным образом. Основные боестолкновения проходили, как говорят на Западе, в направлении основного, главного удара — на Запорожском направлении», - сказал он.
Он подчеркнул, что пока новая фаза контрнаступления ВСУ «не имеет никакого успеха». Глава государства сообщил, что ВСУ в последней атаке потеряли более 200 человек, потери же российских войск были в десять раз меньше.
Путин также привел данные потерь бронетехники среди ВСУ. Он отметил, что войска Украина лишились 39 единиц бронетехники при активизации боев на запорожском направлении. Так, российская армия ликвидировала 26 украинских танков и 13 бронемашин. Президент России подчеркнул, что 60% вражеской техники было выведено из строя в боях, а 40% уничтожили летчики боевой авиации.
Западные СМИ сообщают, что ВСУ приступили к использованию дополнительных резервов в рамках контрнаступления, военные эксперты отмечают, что «запасы» Украины исчерпываются.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с НСН накануне заявил, что резервы ВСУ иссякают, в распоряжении украинской армии осталось лишь несколько моторизированных и танковых бригад.
«Осталось примерно 30% от того, что было изначально, несколько моторизированных и танковых бригад. Их можно бросить в одно наступление, если сконцентрировать все оставшиеся резервы. Насколько их хватит, зависит от интенсивности, с которой они будут использоваться. Судя по вчерашним событиям, в бой действительно брошены значительные подразделения. Это значит, что Украина вернулась к тактике, с которой начинала контрнаступление 4 июня. Тогда использовались достаточно крупные танковые и моторизированные подразделения, до батальона и больше. При таком подходе резервов ВСУ хватит на неделю-две. Если же их будут втягивать достаточно плавно, это займет три-четыре недели», — сказал Подберезкин.
Но западные партнеры Киева обещают помочь: Евросоюз обучает украинских солдат, а США согласовывают поставки танков и истребителей.
Газета Politico сообщает, что США направят на Украину танки M1 Abrams в сентябре 2023 года. Отмечается, что осенью Киев получит «несколько танков» модификации M1A2, которые до этого модернизируют в Германии. Там же в Германии украинские военные пройдут курс обучения, который продлится 10 недель.
При этом сообщается, что поставленные на Украину танки будут лишены брони из обедненного урана – американцы боятся, что их разработки рассекретят российские инженеры.
До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поставка Украине долгожданных истребителей F-16 также займет время – ожидается, что несколько месяцев. При этом представитель администрации США Джон Кирби заявил, что обучение украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 начнется уже «в скором времени». Кирби допустил, что за началом обучения последуют и поставки. По его словам, США работают с Украиной «на ежедневной основе».
Накануне издание Associated Press сообщило, что в новый пакет американской военной помощи для Украины на сумму до 400 миллионов долларов также войдут небольшие разведывательные беспилотники Black Hornet.
В связи с этим политолог и эксперт по БПЛА Алексей Чадаев в беседе с НСН заявил, что Украину используют как полигон для обкатки новых видов оружия. Мини-беспилотники Black Hornet он назвал индивидуальным летающим биноклем и отметил, что они эффективны только при массовом использовании.
«Такие беспилотники отправляются для теста, так как они эффективны только при массовом наличии в штурмовых пехотных подразделениях. По смыслу своему, это индивидуальное оружие пехотинца для работы в застройке или на пересеченной местности, чтобы залететь за угол и посмотреть, что же там. Как много раз уже говорилось, Украину используют как полигон для обкатки новых видов оружия», - сказал собеседник НСН.
По его словам, российская сторона уже изучает образцы дронов Black Hornet и разрабатывает способы борьбы с ними.
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