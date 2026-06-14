Умер бывший командир «Альфы» генерал-лейтенант Александр Гусев

Гусев родился в Москве в семье офицера Советской армии. Окончил Московское суворовское военное училище, Московское высшее общевойсковое командное училище и Военную академию имени М. В. Фрунзе.

Службу в органах государственной безопасности он начал в 1968 году. Значительная часть его карьеры - более двух десятилетий - была связана с отдельным Краснознаменным Кремлевским полком специального назначения КГБ СССР. Там он прошел путь от командира взвода до заместителя коменданта Московского Кремля.

Ключевым этапом в биографии генерала стало руководство Управлением «А» (подразделением «Альфа») Антитеррористического центра ФСБ России. Период его командования с января 1995 по 1998 год совпал с Первой чеченской кампанией и волной тяжелейших террористических актов. Под непосредственным руководством Гусева бойцы спецназа проводили сложнейшие операции по спасению заложников.

За годы службы он был награждён орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и другими государственными наградами.

