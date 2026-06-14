Хэмилтон одержал первую победу за «Феррари», выиграв Гран-при Барселоны
Британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон стал победителем седьмого этапа чемпионата мира «Формула-1» сезона 2026 года - Гран-при Барселоны-Каталонии.
Второе место по итогам гонки занял британец Джордж Расселл из «Мерседеса», Ландо Норрис из «Макларен» - третий.
Для 41-летнего Хэмилтона эта победа стала первой после перехода из «Мерседеса» в итальянскую конюшню. Стоит отметить, что в прошлом сезоне гонщик ни разу не поднимался на подиум, а в текущем дважды финишировал вторым и один раз третьим.
Хэмилтон по-прежнему остается единоличным рекордсменом «королевских гонок» по количеству выигранных гонок (106), подиумов (206) и поул-позиций (104).
Гонка в Барселоне омрачилась сходом для лидера общего зачета Кими Антонелли. Итальянский пилот «Мерседеса» не смог добраться до финиша из-за возникших технических проблем. Тем не менее, Антонелли сохранил за собой первую строчку в личном зачете, имея в активе 156 очков. Хэмилтон (115 баллов) поднялся на второе место, а Расселл (106 очков) замкнул тройку лидеров. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Мерседес» с 262 очками. Второе место у «Феррари» (190 очков), «Макларен» (141 очко) - третий.
Следующий, восьмой этап чемпионата мира сезона-2026 - Гран-при Австрии - пройдет с 26 по 28 июня, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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