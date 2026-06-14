Ушаков: Трамп готов воздействовать на Киев и Европу ради мира
Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным высказал готовность воздействовать на Украину и страны Европы с целью достижения мирного урегулирования. Об этом журналистам сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, американский лидер вновь подчеркнул необходимость прекращения боевых действий. При этом Трамп заявил, что готов воздействовать как на европейских партнеров, так и на Киев, в том числе в рамках предстоящих переговоров на саммите «Большой семерки» (G7).
В ответ Путин подтвердил Трампу, что если Владимир Зеленский желает встречи, то его ждут в Москве.
Кроме того, Путин отметил, что недавние удары Киева по гражданским объектам на территории России препятствуют урегулированию.
«Никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя», - процитировал Путина Ушаков.
Ранее Ушаков сообщил, что Путин по телефону поздравил Трампа с 80-летием, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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