Ушаков: Трамп готов воздействовать на Киев и Европу ради мира

По словам Ушакова, американский лидер вновь подчеркнул необходимость прекращения боевых действий. При этом Трамп заявил, что готов воздействовать как на европейских партнеров, так и на Киев, в том числе в рамках предстоящих переговоров на саммите «Большой семерки» (G7).

В ответ Путин подтвердил Трампу, что если Владимир Зеленский желает встречи, то его ждут в Москве.

Кроме того, Путин отметил, что недавние удары Киева по гражданским объектам на территории России препятствуют урегулированию.

«Никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя», - процитировал Путина Ушаков.

Ранее Ушаков сообщил, что Путин по телефону поздравил Трампа с 80-летием, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».