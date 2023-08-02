«Что-то будет»: Зеленский пообещал «серьёзные» удары по России, Медведев грозит уничтожением
Киев продолжает атаковать Москву беспилотниками и анонсирует новые удары. «Прилеты» участились и в южных регионах, накануне ракета ВСУ долетела до Таганрога.
Украинский лидер Владимир Зеленский накануне в своем вечернем видеообращении пригрозил новыми ударами по территории России.
«Сегодняшний день начался с очень содержательных докладов представителей сил обороны и безопасности нашего государства... Был и отдельный подробный доклад руководителя ГУР Буданова - россияне точно почувствуют последствия нашей работы. Серьезно почувствуют», - заявил он в своем Telegram-канале.
Украина ночью 1 августа снова атаковала Москву и Подмосковье беспилотниками, в чем фактически признались в офисе Зеленского.
Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после новой атаки на Москву написал в Twitter «загадочное» послание: «Больше неустановленных дронов… больше войны».
В первый день августа два БПЛА были сбиты в воздухе средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области, еще один был подавлен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и упал на территории «Москва-Сити».
На прошлой неделе атак беспилотников было сразу три. В ночь на 30 июля два беспилотника также попали в небоскребы в Сити. 28 июля ПВО сбили беспилотник над Московской областью, никаких объектов дрону достичь не удалось. Попытку атаковать Москву дронами Киев предпринял и 24 июля, тогда был поврежден дом на Комсомольском проспекте (дрон не долетел несколько сотен метров до здания Минобороны РФ), второй БПЛА попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева. БПЛА были подавлены средствами РЭБ.
В конце июля в украинских соцсетях и пабликах начал распространяться видеоролик, анонсирующий атаку БПЛА на Москву 24 августа (День независимости Украины). В ролике мелькает надпись «24 августа что-то будет», также на кадрах «пунктом назначения» беспилотников выступает не только Москва, но и другие российские города.
При этом в офисе генсека ООН накануне заявили, что атаки беспилотников на Москву должны быть прекращены. Там же уточнили, что ООН выступает против всех нападений на гражданские объекты.
«Если это гражданские здания в Москве, то мы выступаем против атак и хотим, чтобы они прекратились», - сказал заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку БПЛА на Москву актом международного терроризма.
"Зеленский компрометирует Вашингтон, проводя террористические акции в отношении гражданской инфраструктуры. Байден идёт по собственноручно разбросанным граблям под названием «страна-спонсор терроризма»", - написала она.
Захарова объяснила, зачем это Зеленскому: "Во-первых, нутро такое, гнилое, служащее тьме. Во-вторых, шантаж Белого дома на предмет ещё большей «помощи»". При этом она задалась вопросом, зачем это Байдену, у которого скоро предвыборной период.
В последние дни Киев усилил атаки по Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил 31 июля, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Ржевка Шебекинского городского округа Белгородской области. В домовладениях выбиты стекла, посечены фасады и заборы. Повреждена линия электропередачи, пострадавших нет.
В тот же день украинские войска обстреляли автомобильный пункт пропуска Шебекино. Также Гладков сообщил, что противник обстрелял населенные пункты Новая Таволжанка, Красное и Ленинский в Шебекинском городском округе.
30 июля ВСУ нанесли по населенным пунктам региона 75 ударов. Самое большое число прилетов зафиксировано 29 июля по селу Щетиновка. 29 июля украинские войска обстреляли многосторонний автомобильный пункт пропуска Нехотеевка.
Накануне под украинский обстрел попал поселок Теткино Глушковского района Курской области. В результате обстрела поселок остался без света. Украинским снарядом был поврежден один дом. Губернатор Роман Старовойт сообщил, что всего было зафиксировано 11 прилетов.
А 28 июля около кафе «Чехов сад» в центре Таганрога взорвалась ракета, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Позже в Минобороны РФ сообщили, что удар по жилой инфраструктуре Таганрога - это очередная террористическая атака, совершённая киевским режимом. В сообщении говорится, что Киевом была использована переоборудованная в ударный вариант зенитная ракета комплекса ПВО С-200, которая была обнаружена и перехвачена.
«Обломки сбитой ракеты упали на территории Таганрога», - уточнили в оборонном ведомстве.
Позже Голубев сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) поразила вторую ракету в Азовском районе Ростовской области. В Минобороны эту информацию подтвердили.
Экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы генерал-лейтенант Айтеч Бижев в интервью НСН рассказал, что переоборудованная ракета С-200, которой Украина ударила по Таганрогу, имеет мощнейшую боевую часть. Он отметил, что она снабжена прессованными кольцами, которые могут перерезать самолет пополам.
«У этой ракеты очень мощная боевая часть, более 200 килограмм в тротиловом эквиваленте. Боевая часть снабжена спрессованными кольцами, которые при достижении цели перерезали самолет пополам. Инженера и ученые у Украины остались, они доработали ее и используют для нанесения ударов. Ее длина превышает 10 метров, в диаметре она около метра. Это очень плохо… Неизвестно, сколько этих ракет у них еще осталось», - сказал Бижев.
Он отметил, что дальность полета у С-200 составляет более 255 километров. По словам генерала, у СССР не было ракеты мощнее. У России она недавно снята с вооружения после появления С-400 и С-500.
Российские власти связывают участившиеся провокации Киева с провалом ВСУ в рамках так называемого контрнаступления. При этом принимаются все необходимые меры для защиты российских территорий.
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря. Он также отметил, что в разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам. По его словам, Киев сосредоточился на террористических атаках на гражданскую инфраструктуру из-за неудач в рамках контрнаступления.
«В разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим данные теракты», - заключил министр.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также не скрывает, что угроза атак беспилотников по объектам в Москве существует, но уверяет, что принимаются все меры. Представитель Кремля отметил, что повышения уровня террористической угрозы в Москве и Московской области не планируется.
Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев же и вовсе заявил, что Россия благодаря действиям Киева сможет довести специальную военную операцию до конца «бандеровского режима» и «неонацистской идеологии».
Политик порадовался, что во главе «разлагающегося трупа Украины» стоят «недалекие манкурты», которые «молятся» на западных союзников, выдвинули нежизнеспособную «формулу мира» и отвергают другие варианты урегулирования ситуации, а также запретили переговоры с Россией.
«Как же всё-таки выгодно, что эти придурки выдвинули нежизнеспособную «формулу мира», а любые другие варианты проведения переговоров отвергают с пеной у рта. Всё это позволит России довести начатое в ходе СВО до конца. До физического конца всех мерзавцев, погубивших огромное количество своих граждан ради украденных у Запада денег и для удовлетворения своих болезненных амбиций», — написал политик в своем Telegram-канале.
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