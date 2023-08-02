«Что-то будет»: Зеленский пообещал «серьёзные» удары по России, Медведев грозит уничтожением

В первый день августа два БПЛА были сбиты в воздухе средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области, еще один был подавлен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и упал на территории «Москва-Сити».

На прошлой неделе атак беспилотников было сразу три. В ночь на 30 июля два беспилотника также попали в небоскребы в Сити. 28 июля ПВО сбили беспилотник над Московской областью, никаких объектов дрону достичь не удалось. Попытку атаковать Москву дронами Киев предпринял и 24 июля, тогда был поврежден дом на Комсомольском проспекте (дрон не долетел несколько сотен метров до здания Минобороны РФ), второй БПЛА попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева. БПЛА были подавлены средствами РЭБ.

В конце июля в украинских соцсетях и пабликах начал распространяться видеоролик, анонсирующий атаку БПЛА на Москву 24 августа (День независимости Украины). В ролике мелькает надпись «24 августа что-то будет», также на кадрах «пунктом назначения» беспилотников выступает не только Москва, но и другие российские города.

При этом в офисе генсека ООН накануне заявили, что атаки беспилотников на Москву должны быть прекращены. Там же уточнили, что ООН выступает против всех нападений на гражданские объекты.

«Если это гражданские здания в Москве, то мы выступаем против атак и хотим, чтобы они прекратились», - сказал заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку БПЛА на Москву актом международного терроризма.

"Зеленский компрометирует Вашингтон, проводя террористические акции в отношении гражданской инфраструктуры. Байден идёт по собственноручно разбросанным граблям под названием «страна-спонсор терроризма»", - написала она.

Захарова объяснила, зачем это Зеленскому: "Во-первых, нутро такое, гнилое, служащее тьме. Во-вторых, шантаж Белого дома на предмет ещё большей «помощи»". При этом она задалась вопросом, зачем это Байдену, у которого скоро предвыборной период.

В последние дни Киев усилил атаки по Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил 31 июля, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Ржевка Шебекинского городского округа Белгородской области. В домовладениях выбиты стекла, посечены фасады и заборы. Повреждена линия электропередачи, пострадавших нет.

В тот же день украинские войска обстреляли автомобильный пункт пропуска Шебекино. Также Гладков сообщил, что противник обстрелял населенные пункты Новая Таволжанка, Красное и Ленинский в Шебекинском городском округе.

30 июля ВСУ нанесли по населенным пунктам региона 75 ударов. Самое большое число прилетов зафиксировано 29 июля по селу Щетиновка. 29 июля украинские войска обстреляли многосторонний автомобильный пункт пропуска Нехотеевка.