Лариса Долина выпустит клип на песню «Ваши голоса» 16 июня

Народная артистка России Лариса Долина выпустит клип на песню «Ваши голоса» 16 июня. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя певицы Сергея Пудовкина.

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«Премьера клипа - 16 июня. Лариса Долина - "Ваши голоса"», - заявил он.

По словам Пудовкина, выход клипа изначально планировался вскоре после юбилейных торжеств и масштабного праздничного концерта артистки, который состоялся в Государственном Кремлевском дворце 10 сентября 2025 года. Однако релиз перенесли «по известным причинам».

Представитель артистки передал слова благодарности всем причастным к созданию ролика, а также отдельно выразил огромную признательность зрителям за их многолетнюю поддержку и верность творчеству Ларисы Долиной.

Ранее Долина подала иск в Лефортовский районный суд Москвы о возмещении ущерба на сумму 176 млн рублей, при этом она отметила, что не надеется отсудить свои деньги у мошенников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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