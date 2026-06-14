Лариса Долина выпустит клип на песню «Ваши голоса» 16 июня

«Премьера клипа - 16 июня. Лариса Долина - "Ваши голоса"», - заявил он.

По словам Пудовкина, выход клипа изначально планировался вскоре после юбилейных торжеств и масштабного праздничного концерта артистки, который состоялся в Государственном Кремлевском дворце 10 сентября 2025 года. Однако релиз перенесли «по известным причинам».

Представитель артистки передал слова благодарности всем причастным к созданию ролика, а также отдельно выразил огромную признательность зрителям за их многолетнюю поддержку и верность творчеству Ларисы Долиной.

Ранее Долина подала иск в Лефортовский районный суд Москвы о возмещении ущерба на сумму 176 млн рублей, при этом она отметила, что не надеется отсудить свои деньги у мошенников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».