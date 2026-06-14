Ушаков: Путин по телефону поздравил Трампа с 80-летием

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил американского коллегу Дональда Трампа с 80-летним юбилеем. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Песков не стал подтверждать возможность звонка Путина Трампу в его юбилей

«Путин поздравил сегодня президента США по телефону с 80-летием», - сказал Ушаков.

Ушаков также отметил, что состоявшийся разговор стал уже тринадцатым с момента переизбрания Трампа на пост главы Белого дома.

Трамп был тронут поздравлениями Путина и отметил, что президент РФ первым из иностранных лидеров позвонил ему сегодня, добавил Ушаков.

До этого Путин и Трамп последний раз говорили по телефону 29 апреля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Cергей Бобылев
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