Ушаков: Путин по телефону поздравил Трампа с 80-летием

«Путин поздравил сегодня президента США по телефону с 80-летием», - сказал Ушаков.

Ушаков также отметил, что состоявшийся разговор стал уже тринадцатым с момента переизбрания Трампа на пост главы Белого дома.

Трамп был тронут поздравлениями Путина и отметил, что президент РФ первым из иностранных лидеров позвонил ему сегодня, добавил Ушаков.

До этого Путин и Трамп последний раз говорили по телефону 29 апреля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

