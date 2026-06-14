ЦИК: Партия Пашиняна победила на выборах в Армении
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении подвела окончательные результаты парламентских выборов, состоявшихся 7 июня.
Как следует из данных ЦИК, в парламент страны войдут три партии. Правящая партия премьер-министра Николы Пашиняна «Гражданский договор» получила 49,74% голосов и 64 мандата, «Сильная Армения» - 23,27% и 29 мандатов, альянс «Армения» - 9,92% и 12 мандатов.
12 июня ЦИК признал недействительными голоса на двух участках, где зафиксированы нарушения, которые могли существенно повлиять на итоги. В связи с этим ряд оппозиционных и политических деятелей заявили, что такое решение было принято с целью не допустить в парламент партии «Процветающая Армения» и гарантировать правящей партии «Гражданский договор» конституционное большинство.
Выборы в Армении прошли 7 июня. Явка составила 58,97%.
Ранее Пашинян заявил, что Армения не вернется в ОДКБ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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