Зейналова о работе послом: Никогда в жизни так тяжело и непрерывно не работала

«Когда ты журналист, ты быстро прибежал, схватил информацию, убежал, выдал в эфир, и ты красавчик. А здесь процесс. И этот процесс долгий и непрерывный», - сказала Зейналова.

Она отметила, что в роли посла ежедневно возникают новые вызовы, и это совершенно новый опыт. «То есть никогда в жизни я так долго, тяжело и непрерывно не работала, чтобы вообще без единого выдоха», - призналась дипломат.

В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин назначил Ираду Зейналову чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Маврикий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

