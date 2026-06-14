Зейналова о работе послом: Никогда в жизни так тяжело и непрерывно не работала
Посол России на Маврикии Ирада Зейналова рассказала, что работа послом оказалась невероятно тяжёлой и отличается от журналистской деятельности.
«Когда ты журналист, ты быстро прибежал, схватил информацию, убежал, выдал в эфир, и ты красавчик. А здесь процесс. И этот процесс долгий и непрерывный», - сказала Зейналова.
Она отметила, что в роли посла ежедневно возникают новые вызовы, и это совершенно новый опыт. «То есть никогда в жизни я так долго, тяжело и непрерывно не работала, чтобы вообще без единого выдоха», - призналась дипломат.
В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин назначил Ираду Зейналову чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Маврикий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Зейналова о работе послом: Никогда в жизни так тяжело и непрерывно не работала
- МИД: Таиланд безопасное место для туристов из всех стран
- ЦИК: Партия Пашиняна победила на выборах в Армении
- Ушаков: Трамп готов воздействовать на Киев и Европу ради мира
- Ушаков: Путин по телефону поздравил Трампа с 80-летием
- Хэмилтон одержал первую победу за «Феррари», выиграв Гран-при Барселоны
- Швейцарцы на референдуме отвергли идею ограничить население страны 10 млн. человек
- Клычков: Атаковавший дом в Орле БПЛА ВСУ был начинён поражающими элементами
- Лариса Долина выпустит клип на песню «Ваши голоса» 16 июня
- Умер бывший командир «Альфы» генерал-лейтенант Александр Гусев