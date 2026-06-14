Швейцарцы на референдуме отвергли идею ограничить население страны 10 млн. человек
Более половины швейцарцев проголосовали против инициативы по ограничению численности населения страны до 10 млн человек.
По данным Bloomberg, против предложения, выдвинутого крупнейшей правоконсервативной Швейцарской народной партией (SVP), проголосовали 55%.
Предложение предусматривало, что численность населения не должна превышать 10 млн человек до 2050 года, а если это произойдет в течение двух лет, Швейцария должна расторгнуть соглашение о свободе передвижения с ЕС. Этот документ, действующий с 2002 года, гарантирует гражданам Швейцарии и стран ЕС взаимное право на проживание и трудоустройство. Стоит отметить, что Швейцария не является членом ЕС и Европейской экономической зоны, выстраивая отношения с Брюсселем исключительно на двусторонней основе.
К концу прошлого года население Швейцарии составило 9,1 млн человек. Согласно прогнозам Федерального статистического управления (BFS), к 2055 году этот показатель может увеличиться до 10,5 млн преимущественно за счет миграции. Естественный прирост в стране находится на нулевом уровне, а рождаемость не обеспечивает простого воспроизводства населения. При этом в 2024 году статус беженцев и просителей убежища в Швейцарии имели лишь около 89 тысяч мигрантов.
В октябре 2026 года провинция Альберта будет голосовать по вопросу возможного отделения от Канады, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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