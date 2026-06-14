Швейцарцы на референдуме отвергли идею ограничить население страны 10 млн. человек

По данным Bloomberg, против предложения, выдвинутого крупнейшей правоконсервативной Швейцарской народной партией (SVP), проголосовали 55%.

Предложение предусматривало, что численность населения не должна превышать 10 млн человек до 2050 года, а если это произойдет в течение двух лет, Швейцария должна расторгнуть соглашение о свободе передвижения с ЕС. Этот документ, действующий с 2002 года, гарантирует гражданам Швейцарии и стран ЕС взаимное право на проживание и трудоустройство. Стоит отметить, что Швейцария не является членом ЕС и Европейской экономической зоны, выстраивая отношения с Брюсселем исключительно на двусторонней основе.

К концу прошлого года население Швейцарии составило 9,1 млн человек. Согласно прогнозам Федерального статистического управления (BFS), к 2055 году этот показатель может увеличиться до 10,5 млн преимущественно за счет миграции. Естественный прирост в стране находится на нулевом уровне, а рождаемость не обеспечивает простого воспроизводства населения. При этом в 2024 году статус беженцев и просителей убежища в Швейцарии имели лишь около 89 тысяч мигрантов.

В октябре 2026 года провинция Альберта будет голосовать по вопросу возможного отделения от Канады, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».