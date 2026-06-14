Клычков: Атаковавший дом в Орле БПЛА ВСУ был начинён поражающими элементами

Клычков отметил, что не прошел и месяц после ракетного удара ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске, где погибли ни в чем не повинные молодые люди «и очередной украинский БПЛА, начинённый поражающими элементами, целенаправленно бьёт по жилому дому в Орловской области».

Губернатор рассказал, что все жильцы пострадавшего дома были оперативно эвакуированы в пункты временного размещения, где им обеспечили горячее питание и выдали все предметы первой необходимости.

Сейчас решаются вопросы по восстановлению разрушенных квартир и оформлению компенсаций за поврежденное имущество, однако «никто не вернет жизнь погибшего орловчанина», заключил Клычков.

Ранее один человек погиб, еще были двое ранены при атаке дрона ВСУ в деревне Сагутьево Брянской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».