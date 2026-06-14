Клычков: Атаковавший дом в Орле БПЛА ВСУ был начинён поражающими элементами
Дрон ВСУ, который атаковал жилой дом в Орле, был начинён поражающими элементами. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем «Максе».
Клычков отметил, что не прошел и месяц после ракетного удара ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске, где погибли ни в чем не повинные молодые люди «и очередной украинский БПЛА, начинённый поражающими элементами, целенаправленно бьёт по жилому дому в Орловской области».
Губернатор рассказал, что все жильцы пострадавшего дома были оперативно эвакуированы в пункты временного размещения, где им обеспечили горячее питание и выдали все предметы первой необходимости.
Сейчас решаются вопросы по восстановлению разрушенных квартир и оформлению компенсаций за поврежденное имущество, однако «никто не вернет жизнь погибшего орловчанина», заключил Клычков.
Ранее один человек погиб, еще были двое ранены при атаке дрона ВСУ в деревне Сагутьево Брянской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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