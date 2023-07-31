Шойгу: За июль украинская армия потеряла 20 824 человека

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за прошедший месяц украинская армия потеряла 20 824 человека, сообщает РИА Новости.

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В ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооружённых сил РФ он отметил, что также за июль ВСУ потеряли 2 227 единиц различного вооружения.

«В том числе 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши», - уточнил министр, добавив, что поставки Западом вооружений лишь «затягивает военный конфликт».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ лишились 39 единиц бронетехники при активизации боев на запорожском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Минобороны РФ
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