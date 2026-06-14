МИД: Таиланд безопасное место для туристов из всех стран

«От всех туристов и иностранных граждан, проживающих в Таиланде, ожидается соблюдение таиландских законов и правил», - отметил представитель МИД королевства.



По словам Патчимсавата, Таиланд и Россия поддерживают дружеские отношения на всех уровнях. В 2027 году обе страны отметят 130-летие установления дипломатических отношений, а в 2025 году Таиланд принял около 1,9 млн российских туристов, что стало абсолютным рекордом среди посетителей из Европы.

Ранее МИД РФ призвал россиян крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд как с туристической, так и с деловой целью из-за возможных задержаний по запросу американских властей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».