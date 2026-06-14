МИД: Таиланд безопасное место для туристов из всех стран
Таиланд остаётся безопасным местом для туристов из всех стран, где все случаи нарушения законов рассматриваются исключительно на основе таиландского законодательства без какой-либо дискриминации. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря МИД королевства Панидон Патчимсават, комментируя предупреждение российского МИДа относительно угрозы задержания или ареста по запросу США.
«От всех туристов и иностранных граждан, проживающих в Таиланде, ожидается соблюдение таиландских законов и правил», - отметил представитель МИД королевства.
По словам Патчимсавата, Таиланд и Россия поддерживают дружеские отношения на всех уровнях. В 2027 году обе страны отметят 130-летие установления дипломатических отношений, а в 2025 году Таиланд принял около 1,9 млн российских туристов, что стало абсолютным рекордом среди посетителей из Европы.
Ранее МИД РФ призвал россиян крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд как с туристической, так и с деловой целью из-за возможных задержаний по запросу американских властей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МИД: Таиланд безопасное место для туристов из всех стран
- ЦИК: Партия Пашиняна победила на выборах в Армении
- Ушаков: Трамп готов воздействовать на Киев и Европу ради мира
- Ушаков: Путин по телефону поздравил Трампа с 80-летием
- Хэмилтон одержал первую победу за «Феррари», выиграв Гран-при Барселоны
- Швейцарцы на референдуме отвергли идею ограничить население страны 10 млн. человек
- Клычков: Атаковавший дом в Орле БПЛА ВСУ был начинён поражающими элементами
- Лариса Долина выпустит клип на песню «Ваши голоса» 16 июня
- Умер бывший командир «Альфы» генерал-лейтенант Александр Гусев
- ФИФА потребовала от сборной Сенегала изменить форму на ЧМ-2026