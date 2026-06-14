МИД: Таиланд безопасное место для туристов из всех стран

Таиланд остаётся безопасным местом для туристов из всех стран, где все случаи нарушения законов рассматриваются исключительно на основе таиландского законодательства без какой-либо дискриминации. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря МИД королевства Панидон Патчимсават, комментируя предупреждение российского МИДа относительно угрозы задержания или ареста по запросу США.

В МИД призвали россиян с осторожностью посещать Таиланд из-за задержаний США

«От всех туристов и иностранных граждан, проживающих в Таиланде, ожидается соблюдение таиландских законов и правил», - отметил представитель МИД королевства.

По словам Патчимсавата, Таиланд и Россия поддерживают дружеские отношения на всех уровнях. В 2027 году обе страны отметят 130-летие установления дипломатических отношений, а в 2025 году Таиланд принял около 1,9 млн российских туристов, что стало абсолютным рекордом среди посетителей из Европы.

Ранее МИД РФ призвал россиян крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд как с туристической, так и с деловой целью из-за возможных задержаний по запросу американских властей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
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