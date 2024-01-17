«Замучил Европу?»: Зеленского призывают к переговорам с Россией

Так, с 15 по 19 января в Давосе проходит Всемирный экономический форум, на который приехали представители разных стран. Встреча советников по нацбезопасности по украинской «формуле мира» проводилась за день до мероприятия. В ней приняли участие представители 81 страны, российскую делегацию не пригласили на встречу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ход форума, 16 января заявила, что в мировом сообществе начинают все больше понимать, что на Украине невозможно добиться устойчивого урегулирования без России. Она также отметила, что растет понимание того, что устойчивого мира на Украине нельзя добиться при ультимативной «формуле Зеленского», в основе которой заложены требование, «далекие от реальности».

На форуме выступил и сам президент Украины Владимира Зеленский. Он заявил, что не хочет замораживать конфликт с Россией, однако признал, что получает предложения о начале переговоров Москвой. По его словам, заморозка конфликта не приведет к его завершению.

«Не хочу соглашаться с истиной, что любой замороженный конфликт в конце концов вспыхнет вновь», — сказал он.

В свою очередь глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе встречи по украинской «формуле мира» заявил, что западные страны «должны тем или иным способом» найти путь к включению России в процесс урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что мира не будет, если Россия не сможет сказать свое слово.