«Замучил Европу?»: Зеленского призывают к переговорам с Россией
Чиновники из Европы и других стран мира на полях ВЭФ в Давосе призвали Украину и РФ к дипломатии. Между тем Киев отказывается от переговоров, а Путин заявил, что конфликт мог бы уже давно закончиться.
Чиновники из Европы и со всего мира на полях Всемирного экономического форума – 2024 (ВЭФ) в Давосе призвали к дипломатическому решению украинского конфликта. Об этом сообщила газета The New York Times.
Отмечается, что тема Украины является заметной, но не доминирующей на мероприятии. По данным издания, правительственные чиновники, а также предприниматели из Европы и со всего мира продолжают выражать поддержку Киеву и озвучивать обеспокоенность потерей ею финансовой поддержки. Однако указывается, что они также публично и в частном порядке настаивают на дипломатическом прекращении конфликта.
Так, с 15 по 19 января в Давосе проходит Всемирный экономический форум, на который приехали представители разных стран. Встреча советников по нацбезопасности по украинской «формуле мира» проводилась за день до мероприятия. В ней приняли участие представители 81 страны, российскую делегацию не пригласили на встречу.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ход форума, 16 января заявила, что в мировом сообществе начинают все больше понимать, что на Украине невозможно добиться устойчивого урегулирования без России. Она также отметила, что растет понимание того, что устойчивого мира на Украине нельзя добиться при ультимативной «формуле Зеленского», в основе которой заложены требование, «далекие от реальности».
На форуме выступил и сам президент Украины Владимира Зеленский. Он заявил, что не хочет замораживать конфликт с Россией, однако признал, что получает предложения о начале переговоров Москвой. По его словам, заморозка конфликта не приведет к его завершению.
«Не хочу соглашаться с истиной, что любой замороженный конфликт в конце концов вспыхнет вновь», — сказал он.
В свою очередь глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе встречи по украинской «формуле мира» заявил, что западные страны «должны тем или иным способом» найти путь к включению России в процесс урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что мира не будет, если Россия не сможет сказать свое слово.
Между тем президент РФ Владимир Путин 16 января заявил, что российско-украинский конфликт закончился бы полтора года назад, если бы Киев не вышел из переговорного процесса. Украинскую «формулу мира» он назвал продолжением запрета на переговоры с Россией. Также глава государства заявил, что если спецоперация продолжится, то украинской государственности будет нанесен невосполнимый удар.
Кроме того, по словам Путина, власти Украины и Запад понимают, что заставить Россию отказаться от ее «завоеваний» невозможно. Отказ от мирных переговоров и последствия военных действий с Россией, по словам Владимира Путина, являются зоной ответственности Украины и результатом политики ее руководства.
Российские власти продолжают заявлять, что Москва готова к переговорам с Киевом при ряде условий. Член комитета Госдумы по обороне генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин в интервью НСН 16 января отметил, что Киев должен, в частности, отказаться от притязаний на Крым, ликвидировать все бандформирования и отказаться от вступления в НАТО. По его словам, условия не изменились.
«Пусть Зеленский сперва отменит мораторий на переговоры. На Украине был принят закон, запрещающий их вести. Мы поставили условия, когда были переговоры в Турции – нейтральность, вывести все войска, вооружения, Крым не трогать, ликвидировать все банды и формирования… Наши условия понятны, они не изменились. Сейчас они бегают в агонии по всем этажам, по всем странам и просят, чтобы им помогли. Они уже не знают, что им делать, Зеленский замучил всю Европу, бегает как цыган», - сказал Заварзин.
В свою очередь член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в интервью НСН отметил, что окружение Зеленского начинает понимать, что Украина не сможет одержать победу в конфликте. При этом он отметил, что РФ не до конца выполнила цели спецоперации, а Харьков и Одесса в руках режима Зеленского – это угроза российским городам.
«В окружении президента Украины наблюдается словоблудие, так как говорят одно, а делают другое. Но, по всей видимости, они начинают понимать, что победу одержать не смогут, надеются выбрать для себя выгодные переговорные позиции. Если Зеленский желает подвижек в конфликте, он должен говорить не со Швейцарией, Европой, США, он должен говорить с Россией. Если бы он хотел мира, он бы обратился к России. Пусть думает, как это сделать. При этом мы понимаем, что Одесса, выход к Черному морю – это постоянная угроза. Харьков – тоже постоянная угроза Белгороду. Поэтому задачи в военном плане еще не до конца выполнены. Но решает все наш президент», - отметил он.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча по украинской «формуле мира» в Давосе является разговорами ради разговоров, и подобный процесс не может быть направлен на достижение результата, передает «Радиоточка НСН».
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