Медведев допустил проведение переговоров России и Украины в 2024 году
Россия никогда не отвергала возможность переговоров с Киевом, пишет РИА Новости со ссылкой на зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
«Переговоры, конечно, возможны. Их Россия никогда не отвергала, в отличие от безумных властей Украины» - сказал Медведев.
По его мнению, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев и «многие другие временно оккупированные» города являются русскими.
«Все они пока ещё маркированы жёлто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах», - пояснил зампредседатель Совбеза РФ.
Медведев также добавил, что целью спецоперации остается разоружение украинских войск и отказ нынешнего руководства Украины от идеологии неонацизма. Несмотря на то, что смещение правящего бандеровского режима явно не декларируется, это важнейшая и неизбежная цель, сообщает агентство, ссылаясь на зампредседателя Совбеза РФ.
Ранее зарубежные СМИ сообщали о том, что Запад переводит конфликт на Украине в сторону переговоров. Вашингтон также обсуждает переход к более оборонительной позиции Украины, передает «Радиоточка НСН».
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