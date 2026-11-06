Введение визового режима с Россией со стороны Молдавии главным образом ударит по тем семьям, которые проживают в двух странах Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев в интервью «Газете.Ru».

Депутат подчеркнул, что Россия всегда пыталась сохранять с Молдавией добрососедские отношения с учетом человеческих, культурных и исторических связей.

Саралиев заявил, что властям Молдавии следовало бы ориентироваться не на интересы Запада, а на интересы своих граждан. Депутат призвал власти Молдавии при принятии подобных решений ориентироваться на интересы граждан, а не других западных стран.