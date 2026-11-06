В Госдуме объяснили, кому навредит Молдавия введением визового режима с Россией
Введение визового режима с Россией со стороны Молдавии главным образом ударит по тем семьям, которые проживают в двух странах Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев в интервью «Газете.Ru».
Депутат подчеркнул, что Россия всегда пыталась сохранять с Молдавией добрососедские отношения с учетом человеческих, культурных и исторических связей.
Саралиев заявил, что властям Молдавии следовало бы ориентироваться не на интересы Запада, а на интересы своих граждан. Депутат призвал власти Молдавии при принятии подобных решений ориентироваться на интересы граждан, а не других западных стран.
«Если молдавские власти примут такое решение, полагаю, что Россия оставит за собой право на ответные меры, руководствуясь национальными интересами и принципом взаимности», — подчеркнул парламентарий.
Премьер Молдавии Василий Тофан допустил введение виз для граждан России, Белоруссии и Китая. По его словам, этого требует процесс евроинтеграции.
Ранее генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил, что визы для поездки в Молдавию не ударят по россиянам, потому что сегодня это не очень популярное направление для туристов.
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