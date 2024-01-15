МИД РФ: Западу следует прекратить вооружать Украину для переговоров с Россией

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на предложение главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса о необходимости привлечь Россию к дискуссиям по Украине, сообщают «Известия».

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Как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова, для этого Западу следует прекратить вооружать Украину, не вводить санкции в отношении Москвы и не делать русофобские заявления.

Ранее Захарова назвала бессмысленной «корейскую» модель урегулирования на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:УкраинаЗападМИД РФМария Захарова

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