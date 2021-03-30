«Забросать трупами». ВСУ готовы к наступлению в Донбассе
Военные эксперты оценили вероятность наступления атаки в Донбассе и возможные последствия боевых действий.
Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин раскритиковал власти Украины и обвинил их в том, что она собирается «забросать трупами границу с Россией». Об этом парламентарий заявил в эфире телеканала «Первый независимый». Он считает, что Киев очень хочет угодить американцам.
«Конечно, они хотят, чтобы позвонил Байден, чтоб произошла эта встреча, чтобы они о чем-то поговорили, сделали селфи», — сказал Кузьмин, подчеркнув, что «уничтожать собственный народ ради селфи не может государственный деятель». По его словам, украинская власть пытается «все развалить и уничтожить, мотивируя это все борьбой с Россией». «Они хотят трупами украинцев забросать российско-украинскую границу!», — заявил Кузьмин.
В последние дни в Донбассе происходит почти ежедневное нарушение режима «тишины», предусмотренного Минскими соглашениями. В субботу, 27 марта, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков сообщил во «ВКонтакте», что ВСУ обстреляли пять населенных пунктов. В понедельник стрельба продолжилась.
В этот же день главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак в интервью главному редактору издания «Гордон» Алесе Бацман заявил, что Киев просчитывает любые варианты действий на востоке страны, в том числе наступление. По его словам, его подчиненные «готовы в первую очередь морально», армия «готовится к наступлению... у нас есть опыт ведения войны на востоке Украины». Хомчак добавил, что в случае наступления «погибнет очень много местного гражданского населения».
Выяснилось, что мнение военноначальников поддерживает и большое число граждан Украины. Это показал масштабный опрос Info Sapiens, проведенный по заказу Школы политической аналитики, который был опубликован 27 марта. Согласно исследованию, 42% респондентов согласны с необходимостью проведения военной операции в Донбассе силами ВСУ. Четверть (25%) - выступили против такого способа восстановления территориальной целостности страны. Также почти половина украинцев считает достижение перемирия в Донбассе в прошлом году заслугой Киева, а 26,8% с этим не согласились. В опросе приняли участие две тысячи человек.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с НСН рассказал, что если ВСУ начнут наступление в Донбассе, то ситуация может развиваться по сценарию Карабаха.
«Тогда для урегулирования столкновения нужно будет вводить международный контингент. Вводить туда будут не только российские войска. А на расстоянии броска ручной гранаты до Ростова-на-Дону на территории Украины будут стоять американские солдаты», — предупредил парламентарий, добавив, что если российские войска будут введены в Донбасс, то украинской армии грозит полный разгром.
«Я не знаю, в каком контексте российская армия вмешается, если она вмешается. Можно же по-разному сделать – можно «котлы» организовывать, а можно сделать так, что сама украинская армия не будет существовать, а новую создать потом нельзя будет много лет», - считает он.
О высокой вероятности конфликта между Россией и украинской армией ранее заявлял в беседе с НСН и член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков. Военный потенциал украинской армии он оценивает как очень низкий, нет также запасов вооружений на большой конфликт, однако, по мнению военного эксперта, главную опасность могут представлять военно-диверсионные группы.
«Более опасны военно-диверсионные группы украинцев на нашей территории, тем более, что их внешний вид, язык и менталитет идентичен нашему. Это американский троянский конь. Они сюда приезжают постоянно на работу, к родственникам, их несколько миллионов сейчас на нашей территории. Среди них найдется несколько десятков тысяч диверсантов, а это огромное количество. Вторая опасность — та часть украинской армии, которая пойдет сюда в качестве первого эшелона войск НАТО. Участвующие в их составе националисты будут выполнять карательные задачи и зачищать территорию. Тут начнутся массовые расстрелы, подобные тем, что были во время фашистской оккупации. К этому надо быть готовым», — заявил Сивков.
На прошлой неделе Игорь Стрелков в беседе с НСН предположил, что наступление украинской армии может начаться в середине апреля.
«Не факт, что наступление будет, но это может произойти после завершения распутицы, это где-то середина апреля. Но без крупномасштабной поддержки Российской Федерации разгром ЛНР и ДНР будет очень быстрый — в течение нескольких дней», — сказал он.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конфликт в Донбассе можно завершить за неделю, если этого захочет Россия.
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