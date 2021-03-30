«Забросать трупами». ВСУ готовы к наступлению в Донбассе

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин раскритиковал власти Украины и обвинил их в том, что она собирается «забросать трупами границу с Россией». Об этом парламентарий заявил в эфире телеканала «Первый независимый». Он считает, что Киев очень хочет угодить американцам.

«Конечно, они хотят, чтобы позвонил Байден, чтоб произошла эта встреча, чтобы они о чем-то поговорили, сделали селфи», — сказал Кузьмин, подчеркнув, что «уничтожать собственный народ ради селфи не может государственный деятель». По его словам, украинская власть пытается «все развалить и уничтожить, мотивируя это все борьбой с Россией». «Они хотят трупами украинцев забросать российско-украинскую границу!», — заявил Кузьмин.

В последние дни в Донбассе происходит почти ежедневное нарушение режима «тишины», предусмотренного Минскими соглашениями. В субботу, 27 марта, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков сообщил во «ВКонтакте», что ВСУ обстреляли пять населенных пунктов. В понедельник стрельба продолжилась.

В этот же день главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак в интервью главному редактору издания «Гордон» Алесе Бацман заявил, что Киев просчитывает любые варианты действий на востоке страны, в том числе наступление. По его словам, его подчиненные «готовы в первую очередь морально», армия «готовится к наступлению... у нас есть опыт ведения войны на востоке Украины». Хомчак добавил, что в случае наступления «погибнет очень много местного гражданского населения».