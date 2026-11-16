Лантратова заявила о готовящемся большом обмене пленными с Киевом
16 ноября 202611:24
Юлия Савченко
Россия и Украина готовят большой обмен пленными. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, передает РИА Новости.
По словам омбудсмена, она регулярно находится на связи с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.
«У нас готовится большой обмен», - подчеркнула Лантратова.
Ранее стало известно, что Москва и Киев на трехсторонних переговорах в Абу-Даби договорились о масштабном обмене военнопленными, пишет «Радиоточка НСН».
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