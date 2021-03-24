«Будет много крови!» В Совфеде не поверили Киеву насчёт мира в Донбассе

Завершить конфликт в Донбассе за неделю невозможно, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в ответ на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. По мнению украинского дипломата, если Россия даст добро и «решит придерживаться собственных обещаний», то «конфликт будет завершен через неделю».

«Это популистское заявление, оно абсолютно ни на чем не основано. Это игра на западную публику. Конфликт с Донбассом можно завершить при одном условии — если Киев выполнит Минские соглашения. А они, по-моему, "ушли в корзину"», — сказал Джабаров.

Сенатор в очередной раз обвинил Киев в нежелании выполнять Минские договоренности. По его словам, без них завершение конфликта чревато продолжением войны на Украине.

«Они хотят аннексировать эти республики (ЛНР и ДНР — НСН), с последующими задержаниями, зачисткой территорий от неугодных, наказаниями, лагерями и тюрьмами. Они не скрывают, что они будут делать с людьми, которые поддерживали, как они говорят, "повстанцев". Накануне убили невинного человека, которому 71 год, а теперь говорят, что могут завершить конфликт за неделю. А что они будут говорить семье этого человека, детям, чьи дети погибли в Донбассе? А вариант, которого они хотят — там будет очень много крови. Министр играет с огнем, когда говорит такие слова. Самый простой вариант и единственный выход — это выполнение Минских соглашений», — добавил Джабаров.

По мнению сенатора, на Украине могут быть силы, которые в случае прихода к власти смогли бы решить проблему мирного урегулирования конфликта, но Россия в это вмешиваться не намерена.