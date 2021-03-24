«Будет много крови!» В Совфеде не поверили Киеву насчёт мира в Донбассе
Российский сенатор назвал популистским заявление главы МИД Украины о возможности завершения конфликта в Донбассе за неделю.
Завершить конфликт в Донбассе за неделю невозможно, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в ответ на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. По мнению украинского дипломата, если Россия даст добро и «решит придерживаться собственных обещаний», то «конфликт будет завершен через неделю».
«Это популистское заявление, оно абсолютно ни на чем не основано. Это игра на западную публику. Конфликт с Донбассом можно завершить при одном условии — если Киев выполнит Минские соглашения. А они, по-моему, "ушли в корзину"», — сказал Джабаров.
Сенатор в очередной раз обвинил Киев в нежелании выполнять Минские договоренности. По его словам, без них завершение конфликта чревато продолжением войны на Украине.
«Они хотят аннексировать эти республики (ЛНР и ДНР — НСН), с последующими задержаниями, зачисткой территорий от неугодных, наказаниями, лагерями и тюрьмами. Они не скрывают, что они будут делать с людьми, которые поддерживали, как они говорят, "повстанцев". Накануне убили невинного человека, которому 71 год, а теперь говорят, что могут завершить конфликт за неделю. А что они будут говорить семье этого человека, детям, чьи дети погибли в Донбассе? А вариант, которого они хотят — там будет очень много крови. Министр играет с огнем, когда говорит такие слова. Самый простой вариант и единственный выход — это выполнение Минских соглашений», — добавил Джабаров.
По мнению сенатора, на Украине могут быть силы, которые в случае прихода к власти смогли бы решить проблему мирного урегулирования конфликта, но Россия в это вмешиваться не намерена.
«Если есть такие силы, то они рано или поздно должны себя проявить. Но пока мы не можем вмешиваться в дела Украины и кого-то подталкивать к смене политического курса. Это внутренние дела украинского народа. Россия не является участником конфликта, в Донбассе нет российских войск. Однако Россию обязательно пытаются втянуть в этот конфликт», — отметил член Совфеда.
Между тем, «нормандская четверка» разработала финальный мирный план урегулирования конфликта в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями. ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) в своих комментариях назвали ряд пунктов, которые предлагает Украина, противоречащими минским договоренностям.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 861 / сут.
Умерли
8 861+-86 957 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 355 / сут.
- На МКС ложно сработала пожарная сигнализация
- Синоптики рассказали, когда растает снег в Москве
- Житель Твери выиграл в лотерею 335 млн рублей и не забрал выигрыш
- ВОЗ заявила о вспышке полиомиелита в Таджикистане
- В России выявили 8861 случай коронавируса за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru