На Украине назвали способ завершить конфликт в Донбассе за неделю

По его словам, для этого необходимо согласие России. «Все пути решения понятны, много раз обсуждались и лежат на столе. А вот чего нет, так это зеленого света от Москвы, чтобы двигаться вперед. Если Москва политически решит придерживаться собственных обещаний - а они много раз говорили, что Донбасс должен остаться частью Украины… конфликт может быть решен легко и достаточно быстро», - сказал министр.

По его словам, со второй половины декабря прошлого года наблюдается ухудшение ситуации в Донбассе, также снижается эффективность переговоров в Трехсторонней контактной группе.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН рассказал, что без масштабной поддержки России республики Донбасса продержатся несколько дней.

«О том, что «Правый сектор» проводит мобилизацию и перебрасывает свои силы, известно уже несколько дней, это и не скрывают. Во всех областях Украины проводятся сборы их рот. Речи о провокациях нет, украинская армия готовится к наступлению и «Правый сектор» готовится в нем участвовать. Насчет провокаций – там каждый день обстрелы, каждый, в том числе тяжелой артиллерией, которой у «Правого сектора» нет. Но нашим СМИ удобно считать, что провокации проводит только «Правый сектор», - иронизирует Стрелков.

