На Украине назвали способ завершить конфликт в Донбассе за неделю
Конфликт в Донбассе можно завершить за неделю, сообщает МИД Украины со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кулебу, который дал интервью изданию Tyžden.
По его словам, для этого необходимо согласие России. «Все пути решения понятны, много раз обсуждались и лежат на столе. А вот чего нет, так это зеленого света от Москвы, чтобы двигаться вперед. Если Москва политически решит придерживаться собственных обещаний - а они много раз говорили, что Донбасс должен остаться частью Украины… конфликт может быть решен легко и достаточно быстро», - сказал министр.
По его словам, со второй половины декабря прошлого года наблюдается ухудшение ситуации в Донбассе, также снижается эффективность переговоров в Трехсторонней контактной группе.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН рассказал, что без масштабной поддержки России республики Донбасса продержатся несколько дней.
«О том, что «Правый сектор» проводит мобилизацию и перебрасывает свои силы, известно уже несколько дней, это и не скрывают. Во всех областях Украины проводятся сборы их рот. Речи о провокациях нет, украинская армия готовится к наступлению и «Правый сектор» готовится в нем участвовать. Насчет провокаций – там каждый день обстрелы, каждый, в том числе тяжелой артиллерией, которой у «Правого сектора» нет. Но нашим СМИ удобно считать, что провокации проводит только «Правый сектор», - иронизирует Стрелков.
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