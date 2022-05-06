За «Москву» ответят? Раскрыта роль США в гибели российского крейсера

Путин обещал «молниеносный ответ» на вмешательство третьих стран в конфликт с Украиной, Лавров напоминал о «красных линиях», а в Госдуме предупредили о «сокрушительном ответе».

Несмотря на формальное неучастие в военных действиях на Украине, роль США и НАТО в конфликте становится все серьезнее.

Американские журналисты обнародовали данные об участии Вашингтона в инциденте с затоплением крейсера «Москва».

При этом Москва обещала ответ на заступ за «красные линии».

СМИ: США передали Украине данные о российском крейсере «Москва»

ГИБЕЛЬ «МОСКВЫ»

Телеканал CNN сообщил в ночь на пятницу, что США предоставили Украине разведданные о местоположении крейсера «Москва» незадолго до того, как на корабле начался пожар, который привел к гибели флагмана Черноморского флота РФ.

По данным журналистов, украинские военные, заметив корабль в Черном море, запросили данные о нем у американских коллег, а те «подтвердили цель».

При этом в Вашингтоне утверждают, что не знали, как Украина воспользуется разведданными, отвергая таким образом причастность к инциденту с российским кораблем.

Ранее научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что атаки на приграничные с Украиной регионы России также связаны с мощью разведки НАТО.

«Это происходит из-за разведывательной системы НАТО, которая обеспечивает Вооруженные силы Украины всей необходимой информацией. Это спутниковая группировка, стратегические разведывательные самолеты и беспилотники, которые постоянно барражируют по границам России. За счет этого украинская армия имеет полную информацию о том, что творится на театре военных действий и вблизи границ Украины на наших территориях, они видят, где наши системы ПВО, и могут наносить неожиданные удары», - сказал Прохватилов в конце апреля после очередных инцидентов, в Белгородской, Курской и Воронежской областях.
Путин пообещал молниеносный ответ на вмешательство в ситуацию на Украине со стороны

СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ

США балансируют на грани, поскольку в России неоднократно обещали ответ за заступ за «красные линии» и прямое участие в конфликте с Украиной стран НАТО.

«Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответ на встречные удары будет молниеносным, быстрым», - говорил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, Россия уже приняла все решения по таким ударам в случае возникновения угрозы стратегической безопасности.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что российские военные внимательно отслеживают заявления лидеров стран НАТО, касающиеся поставок самолетов и систем ПВО на Украину, и при этом готовы «адекватно отреагировать» на реализацию этих планов.

В Минобороны РФ обещали «пропорциональный ответ» и удары по центрам принятия решений в Киеве высокоточным оружием большой дальности в случае новых атак территории России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров предостерегал в конце марта НАТО от реализации идеи Польши об отправлении на Украину миротворцев Альянса.

«Наши польские коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Они, надеюсь, понимают, о чем они ведут речь. Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда его не должно состояться в принципе», — подчеркнул Лавров, напомнив о «красных линиях», которые есть у России.
«Получат по полной!»: В Госдуме предупредили Польшу о последствиях отправки военных на Украину

Со своей стороны, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что прямое участие стран НАТО в конфликте России с Украиной приведет к «сокрушительному ответу».

«Если они (Польша – прим. НСН) хоть на метр продвинутся на территорию Украины, с целью оказания помощи ВСУ Украины в борьбе с нами, по ним будет нанесен сокрушительный удар изо всех видов новейшего оружия, в том числе, независимо от того, страна это блока НАТО или нет. Они были предупреждены и получат по полной», - предупредил Швыткин.

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ФОТО: РИА Новости
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