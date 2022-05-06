За «Москву» ответят? Раскрыта роль США в гибели российского крейсера

Несмотря на формальное неучастие в военных действиях на Украине, роль США и НАТО в конфликте становится все серьезнее.

Американские журналисты обнародовали данные об участии Вашингтона в инциденте с затоплением крейсера «Москва».

При этом Москва обещала ответ на заступ за «красные линии».