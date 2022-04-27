«Они всё видят!» Новые атаки Украиной России связали с мощью разведки НАТО

«Это происходит из-за разведывательной системы НАТО, которая обеспечивает Вооруженные силы Украины всей необходимой информацией. Это спутниковая группировка, стратегические разведывательные самолеты и беспилотники, которые постоянно барражируют по границам России. За счет этого украинская армия имеет полную информацию о том, что творится на театре военных действий и вблизи границ Украины на наших территориях, они видят, где наши системы ПВО, и могут наносить неожиданные удары», - сказал Прохватилов.

По его словам, еще одна проблема в том, что так называемые «центры принятия решений» находятся не в Киеве, а за пределами Украины.

«Украина использует как ракеты, так и беспилотники, которые могут нести управляемые бомбы. Это серьезная проблема, возникшая после отвода российских войск с занятых ранее территорий Киевской, Харьковской и Сумской областей. Пока нет решения этой проблемы, кроме нанесения ударов по центрам принятия решений. Однако это сложно, потому что эти центры находятся не в Киеве и вообще не на территории Украины. Это на порядок усложняет задачу предотвращения ударов по российской территории», - посетовал эксперт.

Прохватилов также высказал мнение, что для улучшения противовоздушной обороны юга России нужны «огромные деньги», в частности, необходимы разведывательные беспилотники.

«Надо больше систем ПВО, кроме того, нужны эшелонированные системы. Это стоит огромных денег, нужны и «Панцири», и С-300 с С-400, и другие системы. Нужны часовые воздушного пространства, а у нас практически нет разведывательных беспилотников. У нас до сих пор не могут наладить их массовое производство, у китайцев можно купить», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин говорил НСН, что Россия может обезопасить себя от украинских ударов лишь на 85%.