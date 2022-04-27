«Они всё видят!» Новые атаки Украиной России связали с мощью разведки НАТО
Решить эту проблему можно ударами по центрам принятия решений, однако они находятся не в Киеве и даже не на Украине, сказал в эфире НСН Владимир Прохватилов.
Продолжающиеся удары по приграничной с Украиной территории России связаны с возможностями воздушной разведки, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.
В ночь на среду, 27 апреля, в Белгородской области загорелся склад боеприпасов, в Курской сработала система ПВО, а над Воронежем сбили разведывательный беспилотник.
«Это происходит из-за разведывательной системы НАТО, которая обеспечивает Вооруженные силы Украины всей необходимой информацией. Это спутниковая группировка, стратегические разведывательные самолеты и беспилотники, которые постоянно барражируют по границам России. За счет этого украинская армия имеет полную информацию о том, что творится на театре военных действий и вблизи границ Украины на наших территориях, они видят, где наши системы ПВО, и могут наносить неожиданные удары», - сказал Прохватилов.
По его словам, еще одна проблема в том, что так называемые «центры принятия решений» находятся не в Киеве, а за пределами Украины.
«Украина использует как ракеты, так и беспилотники, которые могут нести управляемые бомбы. Это серьезная проблема, возникшая после отвода российских войск с занятых ранее территорий Киевской, Харьковской и Сумской областей. Пока нет решения этой проблемы, кроме нанесения ударов по центрам принятия решений. Однако это сложно, потому что эти центры находятся не в Киеве и вообще не на территории Украины. Это на порядок усложняет задачу предотвращения ударов по российской территории», - посетовал эксперт.
Прохватилов также высказал мнение, что для улучшения противовоздушной обороны юга России нужны «огромные деньги», в частности, необходимы разведывательные беспилотники.
«Надо больше систем ПВО, кроме того, нужны эшелонированные системы. Это стоит огромных денег, нужны и «Панцири», и С-300 с С-400, и другие системы. Нужны часовые воздушного пространства, а у нас практически нет разведывательных беспилотников. У нас до сих пор не могут наладить их массовое производство, у китайцев можно купить», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин говорил НСН, что Россия может обезопасить себя от украинских ударов лишь на 85%.
«Невозможно на 100% закрыть свое небо от тех же вертолетов, которые могут лететь на предельно малой высоте, где их нельзя обнаружить», - отметил военный эксперт.
Между тем, в Минобороны РФ обещали в случае атак территории России «пропорциональный ответ» и удары по центрам принятия решений в Киеве высокоточным оружием большой дальности.
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