СМИ: США передали Украине данные о российском крейсере «Москва»

По их словам, военные Украины, заметив российское судно в Черном море, связались со своими американскими коллегами, чтобы подтвердить, что это крейсер «Москва». Вашингтон ответили утвердительно и предоставил разведданные о местонахождении крейсера.

CNN отмечает о том, что неясно, знали ли США о планах Украины нанести удар по крейсеру.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что 396 членов экипажа крейсера были эвакуированы в Севастополь, 27 человек числятся пропавшими без вести, 1 военнослужащий погиб.

