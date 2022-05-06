СМИ: США передали Украине данные о российском крейсере «Москва»

Американские власти предоставили Киеву информацию о местоположении российского крейсера «Москва», сообщает CNN со ссылкой на источники.

Песков отказался отвечать на вопрос о членах экипажа крейсера «Москва»

По их словам, военные Украины, заметив российское судно в Черном море, связались со своими американскими коллегами, чтобы подтвердить, что это крейсер «Москва». Вашингтон ответили утвердительно и предоставил разведданные о местонахождении крейсера.

CNN отмечает о том, что неясно, знали ли США о планах Украины нанести удар по крейсеру.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что 396 членов экипажа крейсера были эвакуированы в Севастополь, 27 человек числятся пропавшими без вести, 1 военнослужащий погиб.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Черноморский Флот РФСШАУкраина
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