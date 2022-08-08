Американский разведчик: Байден может остановить Зеленского одним звонком
Глава Соединенных Штатов Джо Байден может повлиять на президента Украины Владимира Зеленского, заявил Russia Today экс- офицер разведки США Скотт Риттер.
По его словам, поставки оружия Киеву являются огромным рычагом давления на Украину. «Это можно прекратить сегодня же, если президент Байден возьмет трубку и позвонит Зеленскому», — сказал эксперт.
Отмечается, что западные страны не только не планируют останавливать кризис, но и отказываются критиковать Киев.
Ранее Риттер заявил, что Вашингтон ведет себя как избалованная сверхдержава, при этом в кризисе виноват глава государства Джо Байден, а не президент России Владимир Путин.
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