Экс-советник Борреля считает, что ряд европейских стран может выступить за РФ
Некоторые европейские страны могут перейти на сторону Москвы и потребовать от Украины пойти на уступки России, пишет в Foreign Affairs бывший советник главы евродипломатии Жозепа Борреля Натали Точчи.
По её словам, раскол в Европейском союзе может быть вызван завершением активной фазы военной спецоперации РФ на Украине. Именно затишье позволит Кремлю склонить часть стран ЕС к своей позиции по украинскому вопросу. В свою очередь эти страны начнут принуждать Киев к разного рода уступкам Москве, считает Точчи.
Кром того, этот сценарий станет очень вероятным в случае ухудшения энергетического кризиса в Европе.
Как заявил ранее президент России Владимир Путин, страны Запада обвиняют компанию «Газпром» в энергокризисе, хотя сами закрыли энергомаршруты и ввели ограничения. Компания готова качать столько газа, сколько потребуется.
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