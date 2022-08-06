США могут снова применить ядерное оружие после Хиросимы и Нагасаки

США следуют своей военной доктрине и первыми могут применить ядерное оружие, как это было в Хиросиме в августе 1945 года. Так считает руководитель Центра международной безопасности РАН Алексей Арбатов, передает РИА Новости.

Мэр Хиросимы на церемонии памяти жертв бомбардировки процитировал Толстого

Академик напомнил, что США не считают ядерную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года военным преступлением, считая, что Япония первой совершила в Перл-Харборе акт агрессии.

«Очень даже может, это центральная часть нынешней ядерной доктрины США, которая предполагает применение ядерного оружия», – считает ученый.

По его словам, Россия и НАТО более пяти месяцев находятся «на грани прямого вооруженного столкновения».

«В случае такого прямого столкновения, если произойдет дальнейшая эскалация украинского кризиса, возможно применение ядерного оружия… Конечно, никто просто так не будет его применять. Скорее, это последняя мера, но это не исключено», — считает Арбатов.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время выступления в штаб-квартире организации заявил, что риск ядерной конфронтации в настоящее время острее, чем в последние десятилетия.

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ФОТО: WikiImages с сайта Pixabay
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