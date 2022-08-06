США могут снова применить ядерное оружие после Хиросимы и Нагасаки

Академик напомнил, что США не считают ядерную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года военным преступлением, считая, что Япония первой совершила в Перл-Харборе акт агрессии.

«Очень даже может, это центральная часть нынешней ядерной доктрины США, которая предполагает применение ядерного оружия», – считает ученый.

По его словам, Россия и НАТО более пяти месяцев находятся «на грани прямого вооруженного столкновения».

«В случае такого прямого столкновения, если произойдет дальнейшая эскалация украинского кризиса, возможно применение ядерного оружия… Конечно, никто просто так не будет его применять. Скорее, это последняя мера, но это не исключено», — считает Арбатов.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время выступления в штаб-квартире организации заявил, что риск ядерной конфронтации в настоящее время острее, чем в последние десятилетия.

