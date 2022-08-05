Власти Запорожья призвали МАГАТЭ остановить атаки ВСУ на АЭС

Переговоры президентов РФ и Турции продолжаются в Сочи Генсек Amnesty International поддержала доклад о дислокации ВСУ в школах и больницах Израиль наносит удары по целям в секторе Газа Ургант ответил на призывы уволить его с Первого канала Электробус загорелся в центре Москвы