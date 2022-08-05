Власти Запорожья призвали МАГАТЭ остановить атаки ВСУ на АЭС

Киевские власти намереваются вызвать техногенную катастрофу, нарушив систему охлаждения реакторов Запорожской АЭС. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, сообщают РИА Новости.

Власти: 11 сотрудников Запорожской АЭС ранены из-за атаки беспилотников ВСУ

Военные Украины обстреляли Запорожскую АЭС, в результате начался пожар, оказались оборваны линии электропередачи, необходимые для функционирования атомных энергоблоков.

Рогов призвал МАГАТЭ срочно вмешаться в ситуацию и остановить попытки атаковать атомную станцию.

Ранее МИД РФ предостерег власти Украины от провокаций против Запорожской АЭС.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АварияОбстрелВСУАЭС
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